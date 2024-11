Yapay Zeka ile Diş Tedavisi Dönemi Başlıyor

SDT Dental Studio’nun, İtalyan teknoloji şirketi 3Diemme ile yaptığı distribütörlük anlaşması sayesinde ileri teknoloji yapay zeka sistemi, diş hekimlerine ve teknisyenlere büyük kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor.

Taşınabilir Tedavi Teknolojisi

RealGUIDE, aslında bir nevi “dijital asistan” gibi çalışıyor. İmplant yerleştirmeden protez tasarımına, hatta cerrahi planlamalara kadar her aşamada devreye giriyor. İşin güzel yanı, yapay zekası sayesinde karmaşık vakalarda bile çözüm bulabiliyor ve her yeni bilgiyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Üstelik yazılım, PC’den iPhone’a kadar her cihazda çalışıyor, yani hekimler istediği yerden müdahale şansına sahip oluyor.

Hastalara Ait Veriler Bulut Sisteminde Saklanıyor

Bir diğer özellik ise hastalara dair tüm verileri güvenle bulut sisteminde saklayabiliyor olması. Diş hekimleri, hastalarıyla ilgili bilgileri isterse diğer uzmanlarla paylaşabiliyor ya da üzerinde tartışabiliyor. Sistemi hedefi hata payını sıfıra indirmek.

Bu noktada diş tedavisinde hatasız işlem bekleyebiliriz desek yanlış olmaz. Her şey milimetrik hesaplanıyor ve en uygun tedavi seçeneği belirleniyor, yani RealGUIDE, hem hekimler hem de hastalar için oldukça rahatlatıcı bir teknoloji olarak öne çıkıyor.