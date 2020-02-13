Yapay Zeka ile Yoklama Alınma Sistemi Geliştirildi

Lise öğrencisi Zeynep Işıldak'ın geliştirdiği sistem ile birlikte okullarda yoklama almak kolaylaşacak. Yüz tanıma ve yapay zeka kullanılarak hazırlanan yoklama sistemi Tübitak'a sunuldu.

Manisa Fen Lisesi'nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Zeynep Işıldak, yapay zeka teknolojisini kullanarak yoklama alabilen sistem geliştirdi. Geliştirilen sistem ile birlikte kalabalık sınıflarda yoklama almak çok daha rahat olacak. Kendi yazılımını yaptığı sistemle Tübitak'a proje başvurusunda bulunan Zeynep Işıldak yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Nesne tanıma kameralarıyla yoklama sistemi kullanan okullara yönelik bir proje bu. Bu konuda bir sistem düzeltmesi geliştirdik. Önceden yüz tanıma sistemi yapılan sınıf yoklamalarındaki hataları tespit ettik. Okuldan kaçma, birbirinin yerine imza atma gibi olayların önüne geçmek için direkt yüz tanıma sistemiyle bir sistem geliştirmeyi düşündük.

Sistem şöyle çalışıyor:Öğrencilerin kayıtlarıyla birlikte 200 ila 500 arası yüzlerinin tam ya da kısmen göründüğü fotoğrafları toplayarak sisteme tanımlıyoruz. Kameramız da bu öğrenciyi gördüğünde yoklama sisteminde 'burada' diye işaretliyor. Kameralarımız hem sınıfların giriş ve çıkışlarında hem de okul bahçelerinde olacak. Derse girmediyse bile okulda olup olmadığını tespit etmek için bu yönlerini düşünerek hazırladık."