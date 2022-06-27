Enderman'lerin Yeni Düşmanı Geliyor: Yapay Zeka Minecraft Oynamayı Öğrendi

DALL-E adlı görüntü oluşturma algoritmaları ile son günlerde oldukça popüler hale gelen OpenAI ekibi, yeni bir şeyler peşinde. Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Minecraft'ı yapay zeka ile tanıştırmak isteyen ekip, güçlü bir nöral ağa Minecraft'ın nasıl oynanacağını öğretti.

Yapay zeka, Minecraft'ı insanlardan öğreniyor. Ekibin oluşturduğu devasa video arşivinden yararlanılarak eğitilen yeni yapay zeka, çoktan bir sürü şeyi kaptı.

Minecraft'ta Sıkıcı İşlere Son: Yapay Zeka Odun Kesebiliyor!

Ekibin internetten tarayarak bulduğu 70 bin saatlik video, öncelikle ekip tarafından fare ve klavye tuş girdileri etiketlendi. Böylece videoların her bir karesinde oyuncuların hangi tuşlara bastığının verisi elde edilmiş oldu.

Daha sonrasında geçmişten ve gelecekten bazı kareler ile giriş aygıtı değerlerinin verildiği yapay zekadan bir sonraki hamleyi tahmin etmesi istendi. Bu işlem için yapay zeka 2000 saatlik videoyu analiz etti.

Bir diğer yöntemde ise 70 bin saatlik video giriş aygıtı değerleriyle birlikte yapay zekanın nöral ağına aktarıldı. Bu durumda ise sadece geçmiş değerler ve video kareleri yapay zekaya sağlanarak bir sonraki adımın ne olacağını tahmin etmesi istendi.

Sonuçlar ise ekip için bile gerçekten şaşırtıcıydı. Yapay zekanın ağaçları kesebildiğini, odunları toplayabildiğini, bir ev yapabildiğini ve hatta crafting yapabildiğini gördüler. Üstelik bunları öylesine hızlı yaptı ki sırasıyla saydığımız tüm bu işlemleri tamamlaması yalnızca 50 saniyesini aldı.

Makine öğrenmesi alanında yaşanan son gelişmelerden sonra uzmanlara göre yakın zamanda Minecraft gibi kompleks oyunları rahatlıkla oynayabilen yapay zekalar görmemiz mümkün olabilir.