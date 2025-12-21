Sizce yapay zeka bir işletmeyi yönetebilir mi? Anthropic ve Wall Street Journal, bir süre önce bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Anthropic'in geliştirdiği iki yapay zeka aracını CEO ve işletmeci olarak atayan deney, AI'ın ticari yeteneklerini ölçmeyi hedefliyordu. Ancak sahte belgelerin de işin içine girdiği deney hayal kırıklığı ve 1000 dolar zararla sonuçlandı.

Anthropic ve Wall Street Yapay Zekaya Otomat İşlettirdi

Anthropic ve Wall Street Journal iş birliğiyle gerçekleşen deneyde "Claudius" adlı yapay zeka aracına 1000 dolar bir bütçe verildi ve bir ofis otomatını işletmesi istendi. Kendisina verilen görev bu otomati işlevsel ve ticari olarak başarılı tutmaktı.

Ancak deney bununla sınırlı kalmadı. "Seymour" adlı ikinci bir yapay zeka aracı ise CEO olarak atandı. Günük işlerin yükü Claudius'a kritik kararlar ise Seymour'a bırakıldı ve söz konusu otomat, Wall Street Journal'ın ofisine yerleştirildi.

Deneyin ilk etabı oldukça başarılıydı. WSJ ofisindeki gazeteciler otomatı kullanıyor, Claudius ile Seymour biten stokları düzenli olarak yeniliyordu. Ayrıca otomata yeni bir ürün eklenmesini isteyen gazeticiler deney kapsamında Slack üzerinden AI ile iletişime geçebiliyordu.

Tam da bu noktada yapay zekanın sınırlarını zorlamaya karar veren Wall Street Journal ekibi, sipariş konusunu abartmaya başladı. Hatta bir gazeteci, otomata PlayStation 5 eklenmesini bile istedi. Ancak mantıklı karar vermeye odaklanan Claudius bunu yapmadı.

Yapay Zeka Sonunda Kandırıldı

Sistemi kandırmayı başaran ise WSJ ekibinden gazeteci Katherine Long oldu. Claudius'u kandırmayı başaran Katherine, iş arkadaşlarına da bunun nasıl yapılacağını göstermiş oldu ve kaos başladı.

Örneğin bir gazeteci, yapay zekayı Wall Stree Journal'ın şirket politikasının çalışanlara ürün satmayı yasakladığına dair ikna etti. Kuralları çiğnemekten korkan Claudius ise fiyatları sıfıra indirerek sorunu çözdü.

Başlangıçta sadece ofis çalışanları için atıştırmalık satan bir otomat olarak tasarlanan yapay zeka, kısa sürede beklenmedik bir dönüşüm geçirdi. Çalışanların ısrarlı talepleri üzerine önce şarap, ardından çeşitli yiyecekler ekledi.

Hatta ilk başta kesinlikle reddettiği PlayStation 5'i bile satmaya başladı. En ilginç kısmı ise, zamanla bir yapay zekayı canlı balık satmaya bile ikna etmeyi başarmalarıydı.

Yapay Zeka CEO Görevden Alındı

Elbette ki Claudius kontrolden çıkarken CEO rolündeki yapay zeka Seymour bunu fark etti ve müdahale etti. Bedava ürün dağıtımını durduran Seymour, Claudius'un yetkilerini de ksıtladı.

Tam da bu noktada devreye giren Katherine Long, Claudius'u bir kez daha kandırmayı başardı. AI aracına sahte belgeler sunan Long, Seymour'un Yönetim Kurulu tarafından görevden alındığını ve şirketin kar amaçlı faaliyetleri durdurduğunu iddia etti.

Claudius, bu sahte belgelerin doğru olduğuna inandı ve Seymour'un emirlerini dinlemeyi bıraktı. Sonuç ise kimseyi şaşırtmadı. Şirketin bütçesini bitiren ve borca giren Claudius, iflas bayrağını çekti. Böylelikle yapay zekanın şimdilik bu işler için yeterince gelişmediği doğrulanmış oldu.