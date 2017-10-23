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Yasaklı Sitelere Girmek için VPN veya DNS Ayarına Gerek Yok

Yasaklı siteler ve Google Çeviri
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet
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İnternet üzerindeki yasaklı sitelere VPN yazılımları veya DNS ayarlarını değiştirmeden, doğrudan Google Translate servisi kullanılarak da ulaşılabiliyor.

Türkiye üzerinden yasaklı web sitelerine girebilmek için birden fazla yöntem kullanıldığını biliyoruz. DNS ayarlarını değiştirmek veya üçüncü parti VPN yazılımları kullanmak, bu seçeneklerin başında geliyorlar.

Oysa, internet üzerinde sayıları her geçen gün artan yasaklı sitelere, bu söz konusu yöntemleri kullanmadan da girebilmenin bir yolu var, Google Çeviri hizmetini kullanmak.

Özellikle DNS ayarlarını değiştirmenin artık fazla bir avantaj sağlayamadığı durumlar söz konusu olduğunda, VPN yazılımları tek çıkar yolmuş gibi görünse de Google Çeviri servisi, bu noktada kullanıcıların yardımına yetişebiliyor.

Google'ın çeviri hizmeti verdiği bölümüne giderek aradığınız yasaklı olması muhtemel sayfayı bu bölüme yerleştirmek de işe yarıyor. Ancak söz konusu adresin başında adresin "http" ile başlıyor olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Yöntemi bu şekilde uyguladığınızda yasaklı olan adreslerin tamamen Türkçeye çevrilmiş halini görüntüleyebilmeniz mümkün olabiliyor.

Daha detaylı yöntemler için bu linkteki yazımızı da inceleyebilirsiniz

Google Translate ile Görüntülerdeki Resmi Çevirme MOBİL Google Translate ile Görüntülerdeki Resmi Çevirme

Google Play Ülke Değiştirme Nasıl Yapılır? MOBİL Google Play Ülke Değiştirme Nasıl Yapılır?

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