OPPO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! Dev Bataryaya Sahip

OPPO, Reno X isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Reno X'in özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Böylece kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Reno X'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,39 inç

6,39 inç İşlemci: Dimensity 9 serisine ait işlemci

Dimensity 9 serisine ait işlemci Batarya: Yaklaşık 7.000 mAh

Yaklaşık 7.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

OPPO Reno X'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9 serisine ait bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin adı henüz belli değil ancak Dimensity 9500 olabilir. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 mevcut. Bu işlemci de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno X'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Reno X, yaklaşık 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu arada Reno 15 Pro'da 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO Reno X'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil olmak üzere üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında telefoto kamera da yer alacak. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Reno 15 Pro'da ise 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

OPPO Reno X Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno X'in 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno X Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Reno X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (19.877 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Reno X'in Reno 15'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.545 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno X'in hem batarya hem de işlemci bakımından oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak.