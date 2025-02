Yeni Battlefield Oyununa İlk Bakış! Siz Nasıl İsterseniz Öyle Olacak

Oyun severleri sevindirecek bir adım atan EA Games, yeni nesil Battlefield oyununu, hayranların isteklerine göre şekillendirme kararı aldı. Battlefield'in en sevilen eski oyunlarını anımsatan unsurların modern teknolojilerle buluşacağı bu yeni giriş, hem tek oyunculu modu hem de klasik çok oyunculu moduyla ekranlarımıza gelecek. "Battlefield Studios" grubu dört farklı stüdyo olarak sırf bu iş için bir araya geldi ve seriye yeni bir soluk getirmek üzere kolları sıvadı. İşte tüm bilinenler...

Yeni Battlefield'in modern gün savaşlarını konu alacağını öğrenmek, eski serinin hayranları için umut verici bir detay olarak öne çıkıyor. BF3 ve BF4'ün havasını taşıyan bu oyunda, tanıdık sınıf sistemleri, yok olabilen haritalar ve etkileyici araçlar yer alacak.

Ama asıl heyecanı getiren şey, EA'nın oyuncularla çok daha yakın bir işbirliği yapacak olması. Battlefield Labs programı sayesinde, seçkin oyuncular çok erken aşamada, hatta pre-alpha safhalarında bile oyunu deneyimleme ve geri bildirim verme şansı yakalayacaklar.

Yani, oyun henüz tasarım aşamasındayken sizin önerileriniz, karakterler, mekanikler hatta atmosfer üzerinde bile etkili olabilecek.

The new Battlefield game - first pre-alpha gameplay footage pic.twitter.com/eZRL3BOM6y