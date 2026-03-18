JAECOO 7’nin Yeni Versiyonu Geldi: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Chery'nin alt markası olarak konumlanan JAECOO, 7 modelini Türkiye pazarında satışa sundu. İşte JAECOO 7 4x2 Evolve teknik özellikleri ve fiyatı...
⚡ Önemli Bilgiler
- JAECOO 7 Evolve 4×2, Türkiye’de 2 milyon 390 bin TL fiyatla satışa çıktı.
- Modelde 14,8 inç ekran, 8155 işlemci ve W-HUD gibi teknolojiler bulunuyor.
- JAECOO 7 Evolve 4x2 için 0 faizli kredi ve 200 bin TL’ye varan indirim kampanyası da sunuluyor.
Türkiye SUV pazarında rekabet her geçen gün artarken Çinli markaların Türkiye’deki hamleleri de hız kesmeden devam ediyor. OMODA&JAECOO, dikkat çeken SUV modeli JAECOO 7’nin yeni versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Evolve 4×2 olarak adlandırılan model fiyatı ve sunduğu teknolojilerle öne çıkıyor. İşte JAECOO 7 4x2 Evolve teknik özellikleri ve fiyatı...
JAECOO 7 Evolve 4×2 Teknik Özellikleri Neler?
- Motor: 1.6L turbo benzinli
- Güç: 145 HP (yaklaşık)
- Tork: 250 Nm
- Şanzıman: 7 ileri DCT (çift kavrama)
- Çekiş: Önden çekiş (4×2)
- 0-100 km/s: 8-9 saniye
- Maksimum hız: 180 km/s
- Yakıt tüketimi: 7-8 L/100 km
- Platform: Chery T1X platformu
- Süspansiyon (ön/arka): McPherson / Çok noktadan bağlantılı (multi-link)
JAECOO 7 Evolve 4×2 kaputunun altında yer alan 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ile segmentine göre oldukça dengeli bir performans sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 145 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor,özellikle alt ve orta devirlerde yeterli çekişi sağlayarak hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında tatmin edici bir sürüş karakteri sunuyor.
Motorla birlikte sunulan 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) güç aktarımını hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirirken sürüş konforunu da destekliyor. Süspansiyon tarafında ise önde McPherson, arkada ise multi-link sistem tercih edilerek yol tutuş ve konfor dengesi kurulmuş. Bu sayede otomobil yol tutuş performansında SUV olmasının dezavantajını kırmayı hedefliyor.
JAECOO 7 Evolve 4×2 Satış Fiyatı Ne Kadar?
JAECOO 7 Evolve 4×2, Türkiye’de 2 milyon 390 bin TL kampanyalı fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bununla birlikte marka, alıcılara çeşitli finansman avantajları da sunuyor. Sunulan kampanyalar arasında: 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi ve 200 bin TL’ye varan nakit indirim desteği yer alıyor. Bu avantajlar modelin rekabetçi bir konumda sunulmasını sağlıyor.
Editörün Yorumu
JAECOO 7 Evolve 4×2 özellikle sunduğu teknoloji ve donanım seviyesiyle Türkiye pazarında dikkat çekebilecek bir model olarak öne çıkıyor. Çinli üreticilerin son dönemde yüksek donanımı rekabetçi fiyatlarla sunma stratejisi bu modelde de açıkça görülüyor. Her ne kadar 4×2 çekiş sistemi arazi performansı açısından sınırlı olsa da modelin şehir içi kullanım ve konfor odaklı bir SUV olarak konumlandığı görülüyor. Bu da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebileceği anlamına geliyor.
1 Milyon TL’lik Yerli Elektrikli Otomobil Üretime Girdi: Reev Aura Sahnede!
Reeder Reev Aura yapılan açıklamalara göre resmi olarak üretime başladı. Otomobilin ön sipariş satış fiyatı da belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...
