JAECOO 7’nin Yeni Versiyonu Geldi: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye SUV pazarında rekabet her geçen gün artarken Çinli markaların Türkiye’deki hamleleri de hız kesmeden devam ediyor. OMODA&JAECOO, dikkat çeken SUV modeli JAECOO 7’nin yeni versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Evolve 4×2 olarak adlandırılan model fiyatı ve sunduğu teknolojilerle öne çıkıyor. İşte JAECOO 7 4x2 Evolve teknik özellikleri ve fiyatı...

JAECOO 7 Evolve 4×2 Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 1.6L turbo benzinli

1.6L turbo benzinli Güç: 145 HP (yaklaşık)

145 HP (yaklaşık) Tork: 250 Nm

250 Nm Şanzıman: 7 ileri DCT (çift kavrama)

7 ileri DCT (çift kavrama) Çekiş: Önden çekiş (4×2)

Önden çekiş (4×2) 0-100 km/s: 8-9 saniye

8-9 saniye Maksimum hız: 180 km/s

180 km/s Yakıt tüketimi: 7-8 L/100 km

7-8 L/100 km Platform: Chery T1X platformu

Chery T1X platformu Süspansiyon (ön/arka): McPherson / Çok noktadan bağlantılı (multi-link)

JAECOO 7 Evolve 4×2 kaputunun altında yer alan 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ile segmentine göre oldukça dengeli bir performans sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 145 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor,özellikle alt ve orta devirlerde yeterli çekişi sağlayarak hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında tatmin edici bir sürüş karakteri sunuyor.

Motorla birlikte sunulan 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) güç aktarımını hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirirken sürüş konforunu da destekliyor. Süspansiyon tarafında ise önde McPherson, arkada ise multi-link sistem tercih edilerek yol tutuş ve konfor dengesi kurulmuş. Bu sayede otomobil yol tutuş performansında SUV olmasının dezavantajını kırmayı hedefliyor.

JAECOO 7 Evolve 4×2 Satış Fiyatı Ne Kadar?

JAECOO 7 Evolve 4×2, Türkiye’de 2 milyon 390 bin TL kampanyalı fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bununla birlikte marka, alıcılara çeşitli finansman avantajları da sunuyor. Sunulan kampanyalar arasında: 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi ve 200 bin TL’ye varan nakit indirim desteği yer alıyor. Bu avantajlar modelin rekabetçi bir konumda sunulmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

JAECOO 7 Evolve 4×2 özellikle sunduğu teknoloji ve donanım seviyesiyle Türkiye pazarında dikkat çekebilecek bir model olarak öne çıkıyor. Çinli üreticilerin son dönemde yüksek donanımı rekabetçi fiyatlarla sunma stratejisi bu modelde de açıkça görülüyor. Her ne kadar 4×2 çekiş sistemi arazi performansı açısından sınırlı olsa da modelin şehir içi kullanım ve konfor odaklı bir SUV olarak konumlandığı görülüyor. Bu da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebileceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.