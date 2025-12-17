Yeni Call of Duty Yıllardan Sonra Bir İlke İmza Atacak

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulunan Activision, aynı alt seriye sahip oyunların arka arkaya çıkmayacağını duyurmuştu. Yani artık iki Black Ops veya Modern Warfare oyunu peşi sıra çıkmayacak. 2026 yılında çıkacak oyunun Modern Warfare 4 olacağı iddiaları sürer iken, 2027 yılında nasıl bir Call of Duty ile karşılaşacağımız şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Görünüşe göre de yeni bir alt serinin doğuşuna tanıklık edebiliriz.

Call of Duty 2027 ile Yeni Bir Alt Seri Doğacak

Seri ile ilgili sızıntıları ile itibar kazanmış olan TheGhostOfHope, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgiler ile dikkatleri üzerine çekti. Verilen bilgilere bakılırsa sıradaki Call of Duty, Sledgehammer Games stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Bizleri tamamıyla yeni bir karakter kadrosu ile farklı bir macera bekliyor. Öyle ki, bizi 90'lı yılların başı ile 2000'lerin sonuna götürecek bir hikaye ile karşılaşabiliriz. Dahası ise bu, yeni bir alt seri ile karşımıza çıkacakmış. Yani Amerika menşeli şirketin her sene farklı bir deneyim sunma hedefini gerçekleştireceği anlamına geliyor.

EXCLUSIVE: COD2027 made by Sledgehammer Games will be a new sub franchise with completely new characters set in the late 1990s/early 2000s.



- Omnimovement with NO Tac Sprint is currently planned for the game



- Pick 10 returning is a big discussion happening



- Zombies… pic.twitter.com/2SbZ4ZlfVk — Hope (@TheGhostOfHope) December 16, 2025

Paylaşımda ayrıca Omnimovement sisteminin yer alacağı da söylenir iken taktiksel koşu devre dışı bırakılacakmış. Eğer bilgiler doğru çıkarsa bu, daha klasik ve kontrollü bir çok oyunculu deneyim bizi bekliyor anlamına gelecek gibi görünüyor.

Her ne kadar gelecekte planlar değişecek gibi görünse de, Zombies modunun şimdilik oyunda yer alması planlanmıyormuş. Ancak buna karşılık olarak Get High modunun geri dönebileceği de ihtimaller arasında olup, Pick 10 için de bir geri dönüş yaşanabilirmiş.

Elbette şu an bu bilgiler resmi olarak teyit edilmediği veya yalanlanmadığı için, Activision tarafından açıklama gelene kadar bir söylenti olarak aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var. Gelişmeleri takipte olacağız.