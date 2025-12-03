Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de! İşte Fiyat Listesi

Citroen yenilenen C5 Aircross’un Türkiye fiyatlarını yayınladı. Yeni C5 Aircross hem tam elektrikli versiyonuyla hem de yeni nesil hibrit motoruyla satışa sunularak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre iki farklı teknolojiyi bir arada sunuyor. İşte yeni Citroen C5 Aircross motor seçenekleri ve fiyat listesi…

2026 Yeni Citroen C5 Aircross Motor Seçenekleri ve Fiyat Listesi Belli Oldu!

Elektrikli C5 Aircross, 73 kWh batarya kapasitesiyle 502 km WLTP karma menzil sunuyor. Tek motorlu sürüş yapısı ve yüksek verimlilik odaklı platformuyla model aile kullanımına yönelik modern bir elektrikli SUV profili çiziyor. Elektrikli versiyonun Türkiye fiyatları ise şöyle:

C5 Aircross Elektrikli Plus : 2 milyon 330 bin TL

: 2 milyon 330 bin TL C5 Aircross Elektrikli Max: 3 milyon 100 bin TL

Mild hibrit tarafta ise 1.2 litrelik 136 HP güç üreten yeni nesil benzinli motor görev yapıyor. 48V hibrit destek sistemi sayesinde hem daha düşük yakıt tüketimi hem de yumuşak geçişli sürüş deneyimi hedefleniyor. Mild hibrit seçeneklerin fiyatları şöyle listelendi:

C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 Plus: 2 milyon 550 bin TL

2 milyon 550 bin TL C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 Max: 2 milyon 700 bin TL

Citroen’in sunduğu iki farklı motor seçeneği, kullanıcıların hem menzil hem de ekonomi odaklı ihtiyaçlarına göre tercih yapmasına olanak sağlıyor. Elektrikli model menzil avantajıyla öne çıkarken, mild hibrit seçenek daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Peki siz yeni Citroen C5 Aircross hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...