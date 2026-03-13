Yeni OMODA 5 Ultima Türkiye’de Satışa Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftalarda sizlere OMODA ve JAECOO markalarının Türkiye'deki yeni satış stratejilerinden bahsetmiştik. Bu kapsamda iki Çinli marka Chery çatısı altında ortak bir satış stratejisi belirleyerek birleşmişti. Bu kapsamda yeni OMODA 5, OMODA&JAECOO ortaklığı altında satışa sunuldu. Peki SUV pazarının hızlı oyuncularından biri olan yeni model kullanıcılarına neler sunuyor? İşte OMODA 5 teknik özellikleri ve satış fiyatı...

Yeni OMODA 5 Teknik Özellikleri Neler? İşte Detaylı Liste!

Motor: 1.6 TGDI turbo benzinli

Motor hacmi: 1.598 cc

1.598 cc Güç: 145 hp

Tork: 275 Nm

275 Nm Şanzıman: 7 ileri çift kavramalı otomatik (7DCT)

Çekiş sistemi: 4x2 (önden çekiş)

4x2 (önden çekiş) 0-100 km/s hızlanma: 10,1 saniye

Ortalama yakıt tüketimi: 7 lt/100 km

7 lt/100 km Uzunluk: 4447 mm

Genişlik: 1824 mm

1824 mm Yükseklik: 1588 mm

Aks mesafesi: 2610 mm

2610 mm Bagaj hacmi: 442 litre

Güvenlik: 7 hava yastığı

7 hava yastığı Sürüş destekleri: 19 farklı ADAS sistemi

Güvenlik derecesi: Euro NCAP 5 yıldız

OMODA 5, kompakt SUV segmentinde konumlandırılan ve özellikle şehir içi kullanım odaklı geliştirilen bir model olarak öne çıkıyor. Kaput altında yer alan 1.6 TGDI turbo benzinli motor 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte çalışarak hem günlük kullanımda yeterli performans hem de dengeli bir yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. 145 hp güç ve 275 Nm tork üreten bu motor aracı 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10,1 saniyede ulaştırabiliyor.

Boyutları açısından değerlendirildiğinde OMODA 5 4 bin 447 mm uzunluğu ve 2 bin 610 mm aks mesafesi ile kompakt SUV sınıfında geniş sayılabilecek bir iç yaşam alanı sunuyor. 442 litrelik bagaj hacmi günlük kullanım için yeterli bir alan sağlarken, araçta sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ve 7 hava yastığı gibi güvenlik donanımları modelin güvenlik tarafındaki iddiasını da güçlendiriyor. Aracın Euro NCAP kaza testi sonuçları ise 5 yıldız aldı.

Yeni OMODA 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye’de satışa sunulan OMODA 5 modelinin 2026 model yılı için açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 120 bin TL olarak duyuruldu. Model Türkiye pazarında tek donanım seviyesi olan Ultima paketi ile satışa sunuluyor. Markanın paylaştığı resmi fiyat listesine göre açıklanan bu rakam OMODA 5’i Türkiye’de kompakt SUV segmentinde yer alan modeller arasında konumlandırıyor. Modelin Türkiye satış fiyatının ilerleyen dönemde kampanya, donanım seçenekleri veya piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği de belirtiliyor.

Editörün Yorumu

OMODA 5’in açıklanan 2 milyon 120 TL’lik fiyat etiketi modeli Türkiye’de kompakt SUV segmentinde yer alan bazı popüler modellerle benzer bir konuma getiriyor. Bu fiyat bandında özellikle Toyota C-HR, Volkswagen T-Roc, Peugeot 2008 ve Hyundai Kona gibi modeller OMODA 5’in doğrudan rakipleri arasında gösteriliyor. Özellikle tasarım ve teknoloji odaklı donanım özellikleriyle öne çıkan model bu segment için şehir içi kullanım ağırlıklı SUV arayan kullanıcılar için alternatif bir seçenek olarak konumlandırılıyor.

