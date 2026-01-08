Yeni Dacia Sandero Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Dacia’nın B segmentindeki en önemli oyuncularından biri olan Sandero, makyajlı yüzüyle Türkiye yollarına çıkmış durumda. Ekim 2025’te yenilenen model, 2026 model yılıyla birlikte satışa sunulurken fiyat seviyesi ve sunduğu donanımlarla dikkat çekiyor. İşte 2026 yeni Dacia Sandero teknik özellikleri ve fiyatı...

Yeni Dacia Sandero Türkiye Fiyatı ve Özellikleri!

Dacia Sandero ailesinin makyajlı hatchback versiyonu, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Açıklanan listeye göre yeni Sandero’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 240 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Donanım seviyesine göre fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Sandero Essential TCe 100: 1.240.000 TL

1.240.000 TL Sandero Expression TCe 100: 1.340.000 TL

Dacia, Mart ayı itibarıyla Sandero Stepway ve Jogger modellerini de ürün gamına eklemeyi planlıyor. Böylece Sandero ailesi, farklı gövde tipleriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlayacak. Tasarım tarafında makyajlı Sandero, küçük ama etkili dokunuşlarla güncellenmiş bir görünüme kavuşuyor. Önceki versiyonlarda kullanılan Y formundaki LED ışık imzası artık kullanılmıyor.

Bunun yerine ters “T” şeklinde yeni bir gündüz farı grafiği tercih ediliyor. Bu değişim, Sandero’nun ön yüzünü daha modern ve markanın güncel tasarım diliyle uyumlu hale getiriyor. Ön panjurda yer alan yatay çizgiler de farlardaki piksel etkisini destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmiş. Tampon tasarımında yapılan revizyonlar ise aracın ön görünümünü daha sade ve dengeli bir noktaya taşıyor. Yan ve arka bölümde büyük çaplı değişiklikler bulunmuyor.

Ancak çift renkli yeni jant tasarımları ve öndeki LED imzayla uyumlu şekilde yenilenen stop lambaları, makyajlı Sandero’nun daha taze bir görünüm sunmasını sağlıyor. İç mekânda da dış tasarımla paralel bir güncelleme göze çarpıyor. Far ve stoplarda kullanılan grafik detaylar, bu kez havalandırma menfezlerine taşınarak kabin içinde görsel bir bütünlük oluşturuyor.

Donanım tarafında Essential versiyon için sunulan Konfor Paketi dikkat çekiyor. 55 bin TL’lik bu opsiyon paketi kapsamında kol dayamalı yüksek orta konsol, suni deri direksiyon, 10 inç multimedya ekranı ve köpekbalığı anten gibi ekipmanlar yer alıyor. Bu paket, giriş seviyesinde daha dolu bir Sandero isteyen kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi olabilir.

Kaputun altında ise TCe 100 kodlu üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. 100 beygir güç üreten bu motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor ve günlük kullanım odaklı bir sürüş karakteri sunuyor.

Peki siz makyajlı 2026 yeni Dacia Sandero’nun Türkiye fiyatlarını ve sunduğu yenilikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...