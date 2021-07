Yeni Dead Space Duyurusu EA Play Live 2021'de Gelecek

Yeni Dead Space duyurusu bu ay içerisinde gerçekleşecek. EA Play Live 2021 öncesi, heyecan verici yeni gelişmeler yaşandı. Bizler de hepsini bu haberimizde bir araya getirdik. İşte o gelişmeler!

Dead Space hiç şüphesiz ki hayatta kalma-korku türünün en güzel örneklerinden bir tanesidir. Zamanında Resident Evil 7: Biohazard için düşünülen konsepti sunan ilk oyun, daha sonradan adı Visceral Games olarak değişen ve 2017 yılında da kapatılan EA Redwood Shores tarafından geliştirilmişti.

2008 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan Dead Space, Necromprohs adı verilen ölümcül yaratıklar tarafından istila edilmiş bir maden arama uzay gemisinde geçiyordu. Oyuncular olarak biz ise bir teknisyen olan Iscaac Clarke rolünde olup, hem gemiyi tamir etmeye hem de hayatta kalmaya çalışıyorduk.

İlk oyunun elde ettiği başarının ardından, beklenildiği üzere devam oyunları çıkmıştı. Her ne kadar Dead Space 2 en az ilki kadar kaliteli bir deneyim sunmuş olsa da, son çıkan Dead Space 3 beklentilerin epey altında kalmıştı.

Geride bıraktığımız yıllarda Dead Space 4 hakkında birçok söylenti duymuştuk, ama netice olarak hiçbirisi şimdilik nihayete erebilmiş değil. Ancak görünen o ki Electronic Arts, üzerine ölü toprağı serilmiş olan seriyi yeniden ayağa kaldırmak niyetinde. En azından son günlerde çıkan söylentiler, bunun güçlü emareleri olarak sayılabilir.

22 Temmuz 2021 Perşembe günü, EA Play Live 2021 sunumu gerçekleşecek. Tam üç haftanın kaldığı bu sunum sırasında elbette geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında güncel haberlerin yanı sıra yeni duyurular ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Bunun öncesinde de Dead Space 4 söylentileri yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta içerisinde VantureBeat sitesinden Jeff Grubb, son olarak Star Wars: Squadrons ile karşımıza çıkan EA Motive stüdyosunun ünlü bir seriyi diriltmek için çalıştığına dair bir söylemde bulunmuştu. Hatta bunu söylerken “Bunu göreceğiz...öncesinde ölmez isek.” şeklinde dile getirmiş ve orijinalinde ‘dead’ kelimesini üstüne basa basa söylemişti.

Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden, sektörün ünlü mecralarından VGC ve Eurogamer da benzer duyumlar ile karşımıza çıkmışlardı. Öyle ki, ortaya atılan iddialara göre Grubb tarafından bahsedilen ünlü serinin Dead Space olduğunu açıkça belirtilmişti. Hatta bir devam oyunu ile değil, farklı bir hikaye varyasyonu ile karşımıza çıkılmaya hazırlandığı söylenmişti.

Yakın bir zaman önce yaşanan yeni bir gelişme ise EA Play Live 2021 yılında yeni Dead Space duyurusu ile karşılaşacağımız ihtimalini bir hayli güçlendirdi diyebiliriz. Dead Space 3 oyununun çıkışı sonrasında üzerine ölü toprağı serilen serinin Youtube kanalında, 2013 yılından beri yeni bir içerik paylaşımında bulunulmamıştı. Ancak yakın bir zaman önce fark edilmiş olan bir detay ile sekiz senelik sessizliğin ardından, kanalın ilk kez güncellendiği ve profil resminin değiştiği görüldü. Uzun zamandır profil resmi olarak Dead Space 3 kullanılmış iken, şu anda Dead Space olarak değiştirilmiş durumda.

