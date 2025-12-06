Oyuncular Üzgün! Bu Serinin Yeni Oyunu İçin Plan Yapılmıyor

Görünüşe göre Dead Space serisini daha epey bir süre özlemeye devam edeceğiz. Amerika menşeli şirketten haberler hayal kırıklığına uğrattı. Kısa vadeli de olsa herhangi bir planın yapılmadığı aktarılıyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Dead Space Yeniden Derin Sessizliğe Gömülüyor

2013 yılında çıkan Dead Space 3 sonrasında üzerine ölü toprağı serilen seri, 2023 yılında çıkan orijinal oyunun yeniden yapımı ile yeniden canlanmıştı. Ne var ki bu çok da uzun sürmemişti. Her ne kadar Dead Space beğenilmiş olsa da Electronic Arts, beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması nedeniyle ikinci oyunun yeniden yapımını iptal etmişti. Dahası ise geçtiğimiz yıl içerisinde Dead Space 4 önerisinin de reddedildiğini öğrenmiştik. Görünüşe göre serinin geri dönüşü de pek ufukta görünmüyor.

Insider Gaming sitesinin yayınladığı yeni rapora bakılırsa, Amerika menşeli yayıncı seriyi belirsiz bir süreliğine yeniden uykuya yatırdı. Electronic Arts içerisindeki kaynaklar, mevcut strateji içerisinde Dead Space için kısa vadeli de olsa herhangi bir planın bulunmadığını aktarıyorlar. Bu elbette artık bundan sonra hiçbir şekilde yeni bir oyun görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Öyle ki halihazırda satın alım süreci devam ediyor ve yeni sahiplerin de borç kapatma ya da elde edilecek geliri artırma hedefiyle serinin haklarını satabileceği ihtimali var.

Bu da elbette olası bir satın alım durumunda, seriyi yeniden diriltmek için kolları sıvayacak olan ekibin bu işin altından ne denli kalkabileceği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Ancak şu bir gerçek ki, halihazırda sil baştan yapım ve yeniden yapım oyunlar büyük bir ilgi çekiyor iken Dead Space 2 Remake ve Dead Space 3 Remake ve hatta olası bir devam oyununun farklı bir ekibin elinde hayat bulması büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz.

Bakalım seriyi nasıl bir gelecek bekliyor? Isaac Clarke ile bir gün yeniden buluşabilecek miyiz? Bunlar henüz cevabını bulamamış sorular. Gelişmeleri takipte olacağız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.