Yeni Ford Fiesta, Renault Ortaklığı ile Geliyor!

Ford, Fiesta ve Focus modellerinin veda etmesi ile özellikle Avrupa pazarında büyük bir güç kaybetmişti. B ve C segmentinde güç kaybeden marka bu eksikliği yakın zamanda dolduracağını açıkladı. 5 yeni model tanıtacağını belirten Ford, üretimine 2023 yılında son verdiği ikonik Fiesta modelini de geri döndürmeye hazırlanıyor.

Yeni Ford Fiesta Renault ile Ortak mı Üretilecek?

Ford, daha önce Renault tarafından üretilecek ve 2028'de piyasaya sürülecek elektrikli hatchback ve crossover modelleri doğrulamıştı. Günler geçtikçe yeni modeller hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Buna göre yeni modeller Renault 5'in de üzerinde yükseldiği Ampr Small platformu üzerine inşa edilecek.

Henüz isim stratejisi açıklanmamış olsa da Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, yeni tanıtılacak modeller için sıklıkla 'markanın mirası ve tarihi' vurgusunu yaptı. B segmentte yer alacak yeni elektrikli hatchback model için markanın tarihine baktığımızda en iyi isim ise hiç kuşkusuz 'Ford Fiesta' oluyor.

Elektrikli Ford Fiesta'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Renault 5 ve Renault 4 ile platform kardeşi olacak yeni Fiesta'nın tasarımı merakla bekleniyor. Renault'un bu iki modeli sahip oldukları tasarım ile geçmişe göndermede bulunuyor. Ancak Fiesta'nın bu modellere benzer bir tasarımla karşımıza çıkmasını beklemiyoruz. Ford tarafından yapılan açıklamalar da yine bu yönde.

Yeni modelin sadece logo değişikliği ile üretilmeyeceğini belirten Ford Avrupa Başkanı, stil ve sürüş dinamiklerinin tamamen farklı olacağını belirtti. Markanın ralli kökenlerine atıfta bulunan bir tasarım felsefesi benimseyeceklerini belirten yönetici, böylelikle daha sportif bir tasarımın da ipuçlarını vermiş oldu. Aracın teknik özellikleri hakkında ise henüz net bir bilgi yok ancak Renault 5 bizlere biraz fikir verebilir.

Renault 5 E-Tech 150 hp Özellikleri:

Güç: 150 beygir

150 beygir Tork: 245 Nm

245 Nm 0-100 km/s hızlanma: 8 saniye

8 saniye Maksimum hız: 150 km/s

150 km/s Menzil: 410 km

410 km Batarya kapasitesi: 52 kWh

52 kWh DC Şarj süresi: 30 dk (Yüzde 15'ten yüzde 80'e)

30 dk (Yüzde 15'ten yüzde 80'e) Ağırlık: 1.449 kg

Yeni Ford Fiesta’nın Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Ford'un 2029 yılına kadar yollara çıkarmayı planladığı 5 yeni model de B ve C segmentinde yer alacak. Yeni elektrikli hatchback modelinin yanı sıra Bronco benzeri arazi odaklı C segment bir SUV model de yakında yollarada olacak. Ayrıca Renault ortaklığının ürünü olması beklenen bir crossover model de yine planlar arasında.

SUV model atağını sürdürmek isteyen şirket, 2 farklı SUV model daha tanıtacağını açıkladı. Yıllar boyunca Focus ve Fiesta modelleri ile Avrupa pazarında zirvede yer alan şirket, Puma modeli ile başarılı satışlar elde ediyor olsa da model gamını genişletme niyetinde. Bunun için Volkswagen ve Renault ile ortak çalışma yürüten marka yakın zamanda yeni modellerini tanıtmaya başlayacak.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobiller ile Çinli markalar piyasayı alt üst etmiş durumda. Bu da diğer markaları çeşitli ortaklıklara itiyor. Ancak bu ortaklıklar maalesef birbirinin aynısı otomobiller ortaya çıkarıyor. Her ne kadar Renault 5 çok güzel görünümlü bir otomobil olsa da kimse Ford Fiesta'nın bu modele benzemesini istemeyecektir.

Tasarımın yanı sıra Ford her zaman iyi direksiyon tepkileri ve yol tutuşu ile fark yarattı. Yeni Fiesta'nın da bu özellikleri ile rakiplerinden ayrılması gerekiyor. Ford yöneticisi tarafından yapılan "size tamamen farklı bir araç göreceğinizi garanti ediyorum" açıklaması bu konuda çok değerli. Yeni hatchback modelin hem tasarım hem de sürüş dinamikleri anlamında tamamen farklı olması bizleri de memnun edecek.