Yeni God of War Oyunundan Heyecan Verici Yeni Bilgiler Geldi!

Bildiğiniz gibi gerçekleştirilen son State of Play yayını sırasında God of War serisiyle ilgili yeni oyunlar gündeme gelmişti. Bunlardan bir tanesi, duyurulması ile satışa sunulmasının bir olduğu Sons of Sparta iken, diğer ise orijinal üçlemenin yeniden yapımı olmuştu. Ancak gözler bir yandan da Cory Barlog tarafından üzerinde çalışılan gizemli projeydi. Resmiyette bir şey söylenmemiş olsa da dolaylı yoldan yeni haberler gelmeye de devam ediyor.

God of War Evreninde Geçecek Yeni Bir Oyun Geliyor

Hatırlayacağınız üzere bu gizemli proje için geçmişte Jason Schreier tarafından yapılan yorum, Cory Barlog tarafından üzerinde çalışılanın projenin özgün bir fikri mülkiyet havası estirebileceğini belirtmişti. Görünüşe göre gerçekten öyle olacak gibi görünüyor. Santa Monica Studio bünyesinde kıdemli senarist olarak görev yapmış olan Lauren Signorino, LinkedIn profiline girdiği bilgiler ile gizemli projenin God of War evreninde geçen bir oyun olacağını açık etti.

Signorino, açıklamasında God of War evreninde geçen yeni bir oyun için anlatı vizyonu ve yaratıcı yönü şekillendirdiğini söylüyor. Buna ek olarak hikayeler, karakterler ve özgün fon bilgisi geliştirerek markayı genişlettiğini de sözlerine ekliyor. Her ne kadar bu bilgi daha sonradan kaldırılmış olsa da eli hızlı olan kullanıcılardan kaçabilmesi mümkün olmadı. Bu, aynı zamanda Schreier'ın 'özgün bir fikri mülkiyet havası estirebileceği' ifadesiyle neyi kastettiğini de teyit etmiş oldu.

Bu gelişmenin ardından, içeriden bilgi sızdıran anonim isimler tarafından başrol karakterimizin Faye olacağını ve son iki oyuna göre daha fazla aksiyona odaklanılacağına işaret ediyorlar. Bu bilgiler daha sonradan iki güvenilir kaynak olan Nate the Hate ve Shpeshal Nick tarafından da desteklendi. Dahası ise, söz konusu yeni God of War oyunun aksiyon-rol yapma oyunu olacağı da söyleniyor. Ayrıca daha önceden de söylendiği gibi bu yıl içerisinde tanıtılıp, 2027 yılında satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Elbette şu anda tüm bu detaylar resmen teyit edilmiş değil, ama, Lauren Signorino dışında, sızıntıların Jason Schreier ve Nate the Hate gibi güvenilir kaynaklardan gelmesi ile beklentiler bir hayli yüksekte diyebiliriz. Yıllardan sonra bu yıl yeni bir God of War oyunu görecek olmanın heyecanı ile gelişmeleri takipte olacağız.