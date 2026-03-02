Yeni Gran Turismo Oyunu Geliyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Gerçekçi araba oyunları arasında konumlanan seri Gran Turismo, yeni oyunla birlikte geri dönüyor. Ortaya çıkan ilk bilgilere göre serinin arkasında yer alan ekip, şu anda en önemli aşamasında ve ekibi büyütmeye çalışıyor. Yetenek arayışına çıkan Polyphony Digital, alanında uzman isimleri aralarına alarak seriyi bambaşka bir noktaya getirmeyi planlıyor.

Yeni Gran Turismo Oyunu İçin İşe Alımlar Başladı

Polyphony Digital tarafından yayınlanan iş ilanlarına göre şu andan itibaren 18 farklı pozisyon için uygun adaylar aranıyor. Testlere katılarak önemli geri bildirimlerde bulunacak kişilerden tasarımcılara kadar pek çok boş pozisyon bulunuyor. Kendi bilgi birikimine ve yeteneklerine güvenen herkesin başvuruları değerlendiriliyor.

1998 yılından bu yana Sony Interactive Entertainment'a bağlı kuruluş olarak faaliyet yürüten Polyphony Digital'ın başındaki isim Kazunori Yamauchi, 25 yıldır oyuncuların desteği sayesinde yeni oyunlar piyasaya sürdüklerini, sanat ve teknolojiyi birleştirerek geleceği inşa etmek isteyen tüm yeteneklere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Yeni Gran Turismo Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Gran Turismo serisini eğer yakından takip ediyorsanız oyunların ne kadar titiz bir geliştirme sürecinden geçtiğini görmüş olabilirsiniz. Oyunların arkasındaki stüdyonun eşi benzeri görülmemiş bir gerçekçilik ve kusursuzluk takıntısı bulunuyor. O yüzden yeni oyunu geliştirmenin de epey zaman alacağı, yakın zamanda piyasaya sürülmeyeceği öngörülüyor.

Gran Turismo Nasıl Bir Oyun Serisi?

En iyi yarış oyunlarından oluşan Grand Turismo serisinden büyük bir çoğunlukla sadece araba yarışı olarak bahsedilir fakat gerçekte bundan çok daha fazlasını sunar. Geliştirici ekip, her şeyden önce gerçekçiliğe odaklanır. Her arabanın ağırlığı, lastik aşınması ve benzeri detaylar değişiklik gösterir. Gerçek fizik kurallarına mümkün olduğunca bağlı kalan bu seri, oyunculara oldukça keyifli vakit geçirme olanağı tanır.

Bu serinin sevilmesinin en önemli sebeplerinden biri de müzikleri. Klasik müzikten rock ve caza kadar oldukça geniş bir yelpaze sunarak oyuncuları uzun saatler boyunca ekran karşısında tutmayı başarır. En önemli avantajı ise öğrenmesini inanılmaz kolay olması. Tabii, oyunlarda profesyonel seviyeye gelmek biraz zaman alabiliyor.

Editörün Yorumu

Benim tahminime göre oyun PlayStation 6 ile birlikte piyasaya sürülecek. Gelgelelim, böyle bir senaryoda oyunu bırakın 2026'yı, 2027'de bile görmemiz olası değil. Son sızıntılar, Sony'nin küresel çapta etkisi hissedilmeye devam edilen bellek sorunu yüzünden PlayStation 6'yı 2028 ya da 2029 yılına erteleyeceğine işaret ediyor. Yeni Gran Turismo oyunu da eğer PS6 ile sunulacak bir oyun olursa uzun bir zaman boyunca geliştiricilerden haber alamayabiliriz.