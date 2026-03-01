Resident Evil Requiem'de Porsche Sürprizi! Popüler Model Oyuna Eklendi

Resident Evil Requiem, uzun bir bekleyişin ardından nihayet oyuncularla buluştu. Ayları sayan oyuncular, yeni çıkan oyunu hemen deneyimlemeye başladı. İlk dikkat çeken detaylardan biri ise popüler Porsche modelinin ana karakterlerinden birinin arabası olarak oyuna eklenmesi oldu. Oyuncular, bu hoş sürpriz karşısında oldukça etkilendi.

Resident Evil Requiem'de Hangi Porsche Var?

En iyi hayatta kalma oyunları arasına katılan Resident Evil Requiem'de Porsche Cayenne Turbo GT yer alıyor. Hatta bu araba doğrudan oyunun ana karakterlerinden Leon s. Kennedy'ye ait. Grace'ten sonra en önemli karakter olan Leon'un bir yerden başka bir yere hızlı bir şekilde gitmesi gerektiğinde mümkün olan en hızlı şekilde ulaşım imkânı sunuyor. Bilindiği üzere Kennedy'nin kendine özgü bir tarzı bulunuyor.

Karakteri en iyi yansıtacak aracın ise Cayenne Turbo GT olduğu düşünülerek araba oyuna dahil edildi. Gerçek versiyonundan farklı olarak oyuna özel olarka tasarlanmış eklentiler içeriyor ama dünya çapında düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerde sergilenmesi adına gerçek dünyada kullanılabilen bir versiyonu da üretildi.

Bu araba, tahmin edebileceğiniz üzere Capcom ile Porsche arasındaki iş birliği sayesinde oyunda yerini aldı. Merak edenler için test ettim, oyunda Leon ile arabanın yanına gittiğinizde ise hiçbir şekilde Porsche'ye nişan alamıyorsunuz. Karakter, bunu yapmaya çalıştığınızda silahını geri çekiyor. Ben ateş işlevinin devre dışı bırakılacağını düşünüyordum ama geliştiriciler direkt nişan almayı engelleme yoluna başvurmuş.

Porsche Cayenne Turbo GT'nin Özellikleri Neler?

Maksimum Güç : 650 beygir gücü

: 650 beygir gücü Hızlanma (0-100 km/sa): 3,1 saniye

3,1 saniye Maksimum Hız: Yaklaşık 305 km/sa

Yaklaşık 305 km/sa Motor: 4,0 litrelik V8 çift turbo motor

Porsche Cayenne Turbo GT, şimdiye kadarki en güçlü arabalardan biri olabilir. 650 beygir gücü ve yaklaşık 849 Nm tork üreten 4,0 litrelik V8 çift turbo motora sahip ve 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,1 gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Titanyumdan üretilmiş egzoz sistemi ile birlikte gelen otomobil, 306 km/sa hıza çıkarak Porsche'nin şimdiye kadarki en hızlı SUV modellerinden biri hâline geliyor.

Resident Evil Requiem'de Leon'un Arabası Gerçekte Var mı?

Resident Evil Requiem'de gerçekte de var olan Porsche Cayenne Turbo GT'nin özel eklentilerle donatılmış versiyonu kullanılıyor. Gerçek hayatta seri üretimde olan bir araba değil ancak Porsche'nin aktardığı bilgilere göre çeşitli etkinliklerde sergilemek adına aynı sürümden gerçek hayat için de üretilecek. Böylece hem Resident Evil serisinin hayranları hem otomobil tutkunları, aracı doğrudan görme fırsatına sahip olacak.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Resident Evil Requiem, 1996 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana dünya genelinde en popüler oyun serilerinden biri hâline gelen Resident Evil serisinin yeni oyunu. Hayatta kalma türünün dokuzuncu ana oyunu olarak konumlandırılan bu oyun, FBI analisti Grace Ashcroft ile Leon S. Kennedy arasında geçişler yapılarak her iki karakteri de yönetmemize imkân sağlıyor.

Resident Evil Requiem'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 11 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel i5-8500 / Ryzen 5 3500 Intel i7-8700 / Ryzen 5 5500 RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı GTX 1660 6 GB / RX 5500 XT 8 GB RTX 2060 Super 8 GB / RX 6600 8 GB DirectX Sürüm 12 Sürüm 12

Editörün Yorumu

Resident Evil Requiem ile ilgili endişelerim vardı. Özellikle Resident Evil 6 sonrasında oyunun korkudan uzaklaşarak saf aksiyona dönüşmesi beklentilerimi yerle bir etmişti. O oyundan sonra seriyi yakından takip etmeyi bıraksam da yeni oyunla birlikte seriye geri döndüm ve ilk izlenimlerime göre oyunun harikanın da ötesinde olduğunu düşünüyorum. Porsche detayına gelecek olursak, bir Porsche tutkunu olarak bu sürprizin benim açımdan bir hayli etkileyici olduğunu söyleyebilirim.