Steam'e 7 Ücretsiz Oyun Eklendi! Korku, Simülasyon ve Dahası

Steam, dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alıyor. PC oyuncularına yönelik oyun geliştirenlerin de bu nedenle ilk tercihi bu platform oluyor. Kimi zaman bağımsız geliştiriciler kimi zaman büyük oyun stüdyoları tarafından sunulan pek çok bedava oyun mevcut. Oyun mağazasına yeni eklenen ücretsiz oyunlar ise platformdaki bedava oyun sayısını epey artırdı.

Popüler oyun platformuna eklenen yeni oyunlar, simülasyon, korku ve benzeri türleri seven oyunculara hitap ediyor. Bu türlere sahip oyunları oynamaktan keyif alan kişilerin Steam'de yerini alan yeni bedava oyunları çok severek oynama ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

Whispers of the Seasons Run Shiba Run Them's Tale - The Road To Her Off Course At Night: The Student Rest Area Simulator: Prologue Gorilla Simulator

Whispers of the Seasons Nasıl Bir Oyun?

Bir oyunda en fazla kaç mevsim görebilirsiniz? Büyük açık dünya oyunlarından bahsetmiyoruz. Belirli sınırları olup sizden bir hikâyeye bağlı kalmanız beklenen oyunları kastediyoruz. Whispers of the Seasons, ikinci kategoriye giriyor ve dört mevsimi de içeriyor. Her mevsimde yuvanızı canavarlara karşı korumanız, içeri girmelerini engellemeniz gerekiyor. Bunu yapmak içinse sürekli tetikte olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz.

Whispers of the Seasons'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve 11

İşlemci: Intel i5-12450H ya da AMD eş değeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 1060 veya aynı seviyede AMD ekran kartı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Run Shiba Run Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Run Shiba Run, sizi muhteşem bir doğa manzarası ile karşılıyor. Bu oyunda sevimli bir köpeği kontrol ediyoruz. Ana amacımız, çevredeki mamaları toplamak. Elbette ki bunu yapmak o kadar kolay değil. Bir geri sayım var. Bu sona ermeden önce mümkün olduğunca çok bisküvi toplamaya ihtiyacınız oluyor.

Run Shiba Run'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360 / Intel UHD 620

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Them's Tale - The Road To Her Nasıl Bir Oyun?

Psikolojik gerilim oyunlarını sever misiniz? Peki, ya Reddit'te dolaşan korku hikayeleri?.. Bu oyun, şimdiye kadar pek çok kez görmüş olabileceğiniz korku hikayelerini baz alarak bunların bizzat içinde olmanızı sağlıyor. Oyun henüz geliştirme sürecinin epey başında gibi görünüyor. Zaman içinde çok iyi bir hâle gelme potansiyeli taşıyor.

Them's Tale - The Road To Her'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista ve üstü

İşlemci: 2 GHz hızında bir işlemci

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: 256 MB VRAM ve shader 3.0 (ve üstü) desteği olan ekran kartı

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Off Course Nasıl Bir Oyun?

Bu oyunda üç korsanı kontrol ediyorsunuz. Amacınız geminin batmasının önüne geçmek fakat sorun şu ki bir zaman döngüsünün içine hapsoldunuz. O yüzden geminin batmasını engellemeye çalışırken aslında sonsuzluk döngüsünü de kırmanın bir yolunu bulmaya çalışmanız gerekiyor. Oyun çok çeşitli bulmacalar içeriyor, o yüzden epey zamanınızı alabilir.

Off Course'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-12500H

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

At Night: The Student Bir Oyun?

Korku oyunları sevenlere hitap eden At Night: The Student, öğrenci olmasanız bile sizi okul yıllarınıza götürebilecek bir oyun. Tabii, yöneteceğiniz karakterin sıradan bir öğrencilik hayatı yok. Bu karakter, Japonya'da küçük bir yerde yaşıyor. Henüz 16 yaşında, annesi şehir dışına çıkmış ve evde tek başına. Türkçe dil desteğine de sahip olan bu oyunda bu karakterin karşı karşıya kaldığı gizemi çözmesine yardımcı oluyorsunuz.

At Night: The Student'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel i7-9750H

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050

Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Rest Area Simulator: Prologue Nasıl Bir Oyun?

Rest Area Simulator, arkadaşlarla beraber oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor. Temelde dört karakter bulunuyor. Dört kişiye kadar destekleyen bu oyunda görev dağılımı yapıp farklı işletmelerle ilgileniyorsunuz. Kimi zaman karşınzıa büyük bir kriz çıkıyor ama bunları el ele vererek aşıyor ve işletmelerinizi daha da büyütüyorsunuz.

Rest Area Simulator: Prologue'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: 2.5 Ghz hızında çift çekirdekli bir işlemci

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD R9 270

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Gorilla Simulator Nasıl Bir Oyun?

Türkçe dil desteğine sahip olan Gorilla Simulator'da bir gorili yönetiyorsunuz. Diğer gorillerle birlikte haritayı keşfedip etkinliklere katılıyorsunuz. 30'a kadar oyuncu ile oynanabilen bu oyunda muz toplayıp taş atabiliyorsunuz. Sesli sohbet özelliği de mevcut. Boş zamanları değerlendirmek için ideal bir oyun.

Gorilla Simulator'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: Intel Pentium

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 256

Depolama: 150 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'de ücretsiz dağıtılan oyunlar genellikle çok tercih edilmez. Basit oynanışa sahip olduğu söylenir, eğlenceli bulunmaz ama senelerdir oyun oynayan birisi olarak oyun mağazasına yeni eklenen bedava oyunların oyun oynamayı hiç sevmeyen kişilerin bile seveceğini düşünüyorum. Özellikle Whispers of the Seasons, Rest Area Simulator ve At Night: The Student için saatlerimi feda edebilirim.