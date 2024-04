iPhone 11'e Alternatif Geliyor: Daha Ucuz ve Yeni iPhone SE 4 Tasarımı Ortaya Çıktı!

iPhone'un bütçe dostu yeni telefon modeli iPhone SE 4'ün tasarım detayları ve özellikleri ortaya çıktı. Tasarım olarak ilk iPhone SE modelinden tamamen farklı görünecek olan yeni model, iPhone SE 3 ve iPhone 14 görünümüne daha yakın olacak.

6.1 inç OLED ekrana sahip olacak iPhone SE 4, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 625 nit ekran parlaklık oranıyla karşımıza çıkacak. Bu telefon modeli Türkiye'de de en uygun iPhone modeli olabilir. Aynı zamanda daha önceki SE modellerine oranla tasarımında da yenilikler bekleniyor.

Touch ID ve ana sayfa düğmesi ile vedalaşan iPhone SE 4, artık çentik ve Face ID ile birlikte gelecek. Apple'ın şu an mevcut telefon modellerinde bu özelliklere SE 4'ün de sahip olması, cihazı daha fazla tercih edilebilir bir noktaya taşıyacak.

Majin Bu adlı bir kullanıcının X üzerinden yaptığı paylaşımda cihazın arka tarafında tek kamera yer alacak. Kamera merceğini desteklemek için de 48 MP'lık bir sensöre ihtiyaç duyulduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

These images of the cases of the new iPhone SE 4 show the possible design which apparently will be different from what I described previously pic.twitter.com/Q6HJGLCGhn