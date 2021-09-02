Yeni Koronavirüs Tedbirleri Gelebilir: Tarih Ortaya Çıktı!

Yeni koronavirüs tedbirleri için adımların atılmaya başlandığı ileri sürüldü. Ortaya atılan iddiaya göre lokanta, kafe ve alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlar ile kamu kurumlarında yeni önlemler alınacak. Peki, yeni COVID-19 tedbirleri ne zaman uygulanmaya başlanacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Tedbirleri Ne Zaman Gelecek?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sonbahar mevsimi ile birlikte sıkılaştırılacak. İddiaya göre eylül ayının ikinci yarısından sonra COVID-19 tedbirleri güncellenecek.

Aktarılan bilgilere göre öneriler arasında koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi bulunuyor. Bu kapsama alışveriş merkezleri de girebilir. Toplantılar, kapalı mekanlar ve kamu kurumları içni ikili uygulamaların öngörüldüğü belirtildi.

Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, kafeler, lokanta ve kütüphane gibi mekanlara COVID-19 aşısı yaptırmayanlar için ayrı bir bölüm yapılabilir. Ücretsiz olarak yapılacak PCR testleri bir süre sonra ücretli olabilir.

Yeni Koronavirüs Varyantı Gün Yüzüne Çıktı

DSÖ, 31 Ağustos tarihinde yayımladığı haftalık raporunda B.1.621 (Mu) varyantını duyurdu. Mu olarak isimlendirilen varyantın özellikle Güney Amerika kıtasında yer alan Kolombiya'da etkili olduğu belirtildi. Yeni varyantın Kolombiya'nın yanı sıra Avrupa bölgesinde de görüldüğü açıklandı.

Yayımlanan raporda söz konusu varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğu ifade edildi. Mu varyantının koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabilecek mutasyonlara sahip olabileceğini, bu sebepten ötürü varyantın daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aktarılan bilgilere göre Mu varyantının küresel yaygınlığı şu anda yüzde 0,1 seviyesinde. Yeni varyantın Kolombiya'daki vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakaların ise yüzde 13'ünü oluşturduğu belirtildi. B.1.621 varyantının yaygınlık seviyesinin sürekli olarak arttığı açıklandı.

Güney Afrikalı bilim insanları, geçtiğimiz günlerde C.1.2 kod ismine sahip olan COVID-19 varyantını 2021 yılının mayıs ayında tespit ettiklerini açıklamıştı. Yeni varyantın Delta varyantından daha yüksek bulaşıcı oranına sahip olduğu belirtilmişti.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, söz konusu varyantın mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu duyurmuştu. Bu miktar, salgın başladığı günden bu yana ortaya çıkan herhangi bir varyantta tespit edilen küresel mutasyon oranının yaklaşık olarak iki katına denk geliyor.