Yeni Koronavirüs Türü Ortaya Çıktı!

Yeni koronavirüs türü tespit edildi. Peki, Japonya'da ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantının bulaşıcılık ve ölüm oranı nedir? Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Türü Keşfedildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda COVID-19'un İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Güney Afrika varyantları tespit edilmişti. Daha sonra ülkemize has mutasyon türünün tespit edildiği açıklanmıştı. Son olarak Finlandiya'da da yeni bir mutasyonlu koronavirüs ortaya çıkmıştı.

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da yeni bir varyantın ortaya çıktığı duyuruldu. AA'daki habere göre NIID, 396 kişinin yeni COVID-19 türüne yakalandığını açıkladı. Söz konusu koronavirüs vakalarının başkent Tokyo'nun yer aldığı Kanto bölgesinde tespit edildiği belirtildi.

NIID tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tür, söz konusu ülkelerdeki türlerle birtakım benzerlikler taşıyor. Bu sebepten ötürü yeni mutasyonlu virüsün yeniden bulaşma riskini arttırabileceği ve aşıların etkisini düşürebileceğine yönelik endişeler mevcut. NIID Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Tomoya, yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu virüsün Japonya dışından geldiğini tahmin ettiklerini fakat yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Saito Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Aşılar Mutasyonlu Koronavirüse Karşı Etkili mi?

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Aşıların yeni varyantlar üzerindeki etkinliğini belirlemek için yapılan bazı çalışmalar bulunmaktadır ancak şu anda Brezilya'da oluşturulan varyantla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Güney Afrika varyantına aşı etkisi ön laboratuvar çalışmaları, aşıların etkililiğinde hafif bir azalma olduğunu (Moderna, Pfizer mRNA aşıları gibi), ancak koruma seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer vermişti.

Dr. Berdyklychev, "28 Ocak 2021 tarihinde Novavax ve J&J, aşılarının etkili olduğunu ancak 501Y.V2 varyantına karşı daha az etkili olduğunu açıklamıştır. Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika’da tanımlanan varyantın neden olduğu hafif ila orta dereceli hastalığı önlemede minimum düzeyde etkili olduğunu gösteren bir çalışma sonrası Güney Afrika 7 Şubat tarihinde bu aşının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı" şeklinde konuşmuştu.