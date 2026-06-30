Motorola'dan Çok Hızlı Kablosuz Şarj Olan Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Motorola, Edge serisine yakında yeni bir model ekleyecek. Edge 70 Max olarak isimlendirilecek akıllı telefon kısa bir süre önce önemli bir platformda daha göründü. Bu gelişme modelin tasarımını ve kablosuz şarj hızlarını doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 70 Max Hangi Platformda Göründü?

Motorola Edge 70 Max kısa bir süre önce WPC platformda göründü. Bu gelişme akıllı telefonun tasarımını ve kablosuz şarj hızlarını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte tanıtımın çok yakında yapılacağının da sinyallerini veriyor diyebiliriz.

Motorola Edge 70 Max Tasarımı Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Motorola Edge 70 Max'e ait olduğu söylenen bazı görseller paylaşılmıştı. Bu görsellerde akıllı telefonun Edge 70 serisindeki diğer modellerin aksine keskin ve köşeli hatlara sahip bir kasayla ve düz bir ekranla geleceğini görmüştük.

Ancak WPC aracılığıyla ortaya çıkan son görseller bu durumun tam tersini gösteriyor. Buna göre yeni model keskin ve köşeli bir kasadan ziyade tıpkı Edge 70 ailesindeki gibi yumuşak geçişli yuvarlak bir kasaya ve kavisli bir ekrana sahip olacak.

Bununla birlikte akıllı telefonun arka panelinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş mevcut olacak. Bunu biraz daha açarsak üründe bir adet ana, bir adet ultra geniş açı ve bir adet telefoto kamerasının kullanılması bekleniyor. Önde ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran karşımıza çıkacak.

Motorola Edge 70 Max Kaç W Kablosuz Şarj Hızını Destekleyecek?

WPC'ye göre Motorola Edge 70 Max 25W kablosuz şarj hızını destekleyecek. Bu değer telefonun Edge serisindeki en hızlı kablosuz şarj olan modellerden biri olacağı anlamına geliyor. Burada bir karşılaştırma yaparsak standart Edge 70, Edge 70 Pro ve Edge 70 Pro+'ta 15W kablosuz şarj hızlarına yer verilmişti.

25W kablosuz şarj hızı genellikle amiral gemisi telefonlarda kullanılıyor. Örneğin, Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro Max gibi modeller 25W kablosuz şarj hızını destekliyor.

Motorola Edge 70 Max Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera Kurulumu: OIS 50 MP ana kamera

OIS 50 MP ana kamera Kablosuz Şarj Desteği: 25W

Motorola Edge 70 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Max'le ilgili son dönemde çok sayıda sızıntı ortaya çıksa da maalesef tanıtım tarihini henüz bilmiyoruz. Ancak bu son gelişmeler tanıtımın yakında yapılacağını bir göstergesi diyebiliriz. Yani akıllı telefon yüksek ihtimalle temmuz veya en geç ağustos ayında tanıtılacaktır.

Motorola Edge 70 Max Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Edge 70 serisinin en güçlü modellerinden Motorola Edge 70 Pro+ ilk tanıtıldığında 501 dolarlık (23.376 TL) bir fiyatla satışa çıkmıştı. Bu kapsamda Edge 70 Max'in de 599 dolar (27.949 TL) civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğimizde 56.954 TL'ye karşılık geliyor.

Bunun dışında Motorola'nın ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi çok sayıda ürünü satılıyor. Bu nedenle Edge 70 Max'in de tanıtımından bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de firmanın resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Max'le ilgili son ortaya çıkan sızıntılar tanıtım için çok az bir sürenin kaldığını gösteriyor. Bu son gelişmeyle birlikte artık ürünün tasarımıyla ve kablosuz şarj hızıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı diyebiliriz.