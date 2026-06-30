GTA 6, Konsolda 60 FPS Oynanabilecek Ama Büyük Bir Sorun Var

Grand Theft Auto VI (GTA) için geri sayım başlayalı epey oluyor. PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcıları ise şu an en çok konsolda GTA 6 oynarken kaç FPS alınacağını merak ediyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre hem Sony'nin hem Microsoft'un oyun konsolunda 60 FPS almak mümkün olacak ancak bu imkâna en başından itibaren sahip olunamayacak.

Konsollar GTA 6'da Ne Zaman 60 FPS Oynatacak?

Rock and Borys adlı bir podcast kanalı, güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bir iddia ortaya attı. GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında hem 30 FPS hem 60 FPS çalıştırılabilecek. Ne var ki 60 FPS'te oynama imkânı ilk başta sunulmayacak. İleride yayınlanacak bir güncelleme ile oyuncular 60 FPS oynamaya başlayabilecek. Zaten Rockstar Games de şimdiye kadar bu konu ile ilgili resmî duyuru yapmadı. Bunun sebebi, iddiaya göre çıkış gününe yetişeceğinden emin olmamaları.

GTA 6, Xbox Series S'te Kaç FPS'te Çalışacak?

Bilindiği üzere Xbox Series S, Microsoft'un sunduğu Series X modeline göre daha düşük bir fiyat etiketiyle satılıyor. Sebebini aslında tahmin edebilirsiniz. Donanım tarafında Series X gibi büyük bir avantaj sağlamıyor. Kaldı ki GTA 6, çok büyük bir açık dünyaya sahip olacak. Bu dünyayı doldurmak için NPC çeşitliliğine başvurulacak.

Şirket, Grand Theft Auto VI'yı şimdiye kadarki en gerçekçi ve en detaylı oyunlardan biri olarak tasarladı. Gerek grafikler gerek oyun mekanikleri dolayısıyla çok fazla kaynak tüketecek. Series S'in donanımının ise bu kadar kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçen yapımda 60 FPS vermesi, pek ihtimaller dahilinde değil.

GTA 6'nın 60 FPS Sızıntısı Doğru mu?

Açık dünya oyunları arasında öne çıkması beklenen GTA 6 ile ilgili şimdiye kadar pek çok söylenti ortaya atıldı. Bunların önemli bir kısmının daha sonra aslı olmadığı ortaya çıktı. O yüzden bu tür iddialara karşı biraz temkinli hareket etmekte haklı olabilirsiniz ancak yeni sızıntı, diğer pek çok sızıntının aksine oldukça güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Söz konusu podcast kanalı, 2025 yılında The Witcher 3'ün DLC'sini (İndirilebilir Ek İçerik) resmî olarak duyurulmasından aylar önce sızdırmıştı. Yani ortaya attığı iddiaların sağlam bir dayanağı var. Asılsız söylentileri geniş kitlelere ulaştıran bir kanal değil. Kaldı ki öne sürdüğü gerekçeler de mantıksız şeyler değil.

Editörün Yorumu

Xbox Series S'in GTA 6'da zaten 30 FPS oynatacağını tahmin ediyordum. Benim için pek bir sürpriz olduğunu söyleyemem. Ama en başından itibaren 60 FPS desteğinin sonradan gelmesi, benim için de beklenmedik oldu. Açıkçası bunun sonraki güncellemelere bırakılmasının oyuncularda büyük hayal kırıklığı oluşturacağını düşünüyorum.