Apple'ın Aşırı İnce Telefonu iPhone Air 2 Yolda! Özellikleri Sızdı

Apple'ın aşırı ince yeni telefonu iPhone Air 2'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone Air 2'nin ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

iPhone Air 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,55 inç

6,55 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İddiaya göre yeni iPhone modelinin ekranı 6,55 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Super Retina XDR OLED'in yüksek kontrast oranı, yüksek parlaklık, geniş renk yelpazesi ve yüksek renk doğruluğu sunduğunu belirtelim.

OLED teknolojisinde her piksel kendi ışığını kendisi üretiyor. Ekran siyah bir renk göstermek istediğinde o bölgedeki pikselleri tamamen kapatıyor. Bu sayede siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriliyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Super Retina XDR OLED ayrıca en doğru ve gerçeğe en yakın renk tonlarını gösteriyor.

Söz konusu ekranın pil ömrünü olumlu yönde etkilediğini de belirtelim. Siyah pikseller tamamen kapatıldığı için özellikle karanlık mod kullanıldığında ekran ciddi anlamda güç tasarrufu sağlıyor. Bu arada yenileme hızı, ekranın görüntüyü saniyede kaç kez yenilediğini gösteriyor. ÖRneğin 60Hz bir ekran saniyede 60 kez yenilirken 120Hz bir ekran saniyede 120 kez yeniliyor.

Ekran yenileme hızı yükseldikçe telefondaki tüm hareketler ve geçişler çok daha akıcı bir hâle geliyor. 120Hz akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Örneğin sosyal medya uygulamasında yukarı veya aşağı kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Yüksek yenileme hızı ayrıca PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi online rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone Air, 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1260 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2'nin 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone Air, 2026 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone Air 2 Türkiye'de Satılacak mı?

iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de iPhone 17 serisi ve iPhone Air dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

iPhone Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 107 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone Air 2'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iPhone Air 2'nin ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada Super Retina XDR OLED, telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.