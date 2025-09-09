Mercedes-Benz BMW'yi Taklit Ediyor: Yeni C Serisi'nde Şok Değişiklik!

Yeni Mercedes-Benz C Serisi iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. E Serisi modellerine oranla uygun fiyatıyla öne çıkacak olan C Serisi tüketicilere yepyeni özellikler sunacak. Halihazırda satılan C Serisi ilk çıktığında "yavru S Class" gibi yorumlar ile paylaşılmıştı.

Bu noktada otomobilin daha premium ve makam formatında yenilenmesi beklenirken yeni C Serisi için daha büyük ızgaraların tasarlandığı bildirildi. Gelen bilgilerin ardından kullanıcılar "Mercedes-Benz BMW'ye mi özeniyor?" sorularını sormaya başladı. İşte detaylar...

Yeni Mercedes-Benz C Serisi Daha Büyük Izgaralara Sahip Olacak!

Mercedes-Benz bu yıl Münih’te düzenlenen IAA Mobility Fuarında yeni nesil elektrikli GLC ile sahneye çıktı. Ancak marka bununla yetinmeyip sedan sınıfında da güçlü bir oyuncu hazırladığını gösterdi. Paylaşılan gölgeli teaser görseli EQ Teknolojili C-Serisi için ilk ipuçlarını verdi.

BMW i3 ve iX3’e doğrudan rakip olacak modelin 2026 yılında yollarda olması planlanıyor. Otomobilin tasarımına gelirsek tüketicileri epey şaşırtacak noktalara parmak basıyor diyebiliriz. Zira Mercedes-Benz mühendisleri yeni modelde daha büyük ızgaralara yer vereceklerini teaser görsellerde gösterdi. Akıllara BMW'nin radikal bir kararla yeni modellerinde kullandığı aşırı büyük böbrek tasarımları geldi.

Mercedes-Benz detayları şimdilik gizli tutsa da bazı veriler paylaşıldı. Elektrikli C-Serisi, crossover kardeşi GLC’ye kıyasla 87 km daha fazla menzil sunacak. Bu da yaklaşık 800 kilometreye karşılık geliyor. Daha alçak gövde yapısı ve geliştirilmiş aerodinamik değerler sayesinde bu artışın sağlandığı belirtiliyor. Ayrıca aracın GLC’ye göre daha hafif olacağı da ifade ediliyor.

Yeni modelin teknik altyapısının büyük ölçüde elektrikli GLC’den alınması bekleniyor. 94 kWh pil paketi, 800 volt mimari ve 330 kW DC hızlı şarj kapasitesi ile 10 dakikalık şarjda 300 kilometreye yakın menzil hedefleniyor. Güç seçenekleri ise 490 beygire kadar çıkabilecek. Ayrıca GLC’de kullanılan 39,1 inçlik LED panel ekranın elektrikli C-Serisi’nde de yer alacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Peki siz yeni Mercedes-Benz C Serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarad buluşalım...