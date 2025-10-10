Minecraft 2 Geliyor! Tarih Belli Oldu

İlk çıktığı günden bu yana çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Minecraft, oyun dünyası ile uzaktan yakından ilgilenen herkes tarafından bilinen bir oyun. Hem çocuklar hem yetişkinler arasında yaygın bir şekilde oynanan bu oyunun 2025 yılının başlarında bir film uyarlaması gösterime girdi. Bu film ile elde edilen başarıdan sonra yeni filmin yolda olduğu duyuruldu.

Yeni Minecraft Filminin Geleceği Açıklandı

Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), 2025 yılının en çok hasılat yapan filmleri arasında yer aldı. Bu başarı ise hayranların ikinci bir filmin gelebileceğini düşünmeye itti. A Minecraft Movie'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son paylaşıma bakılırsa hayranların tahmini doğru çıktı.

X gönderisinde Minecraft'ın devam filminin yolda olduğu açıklandı. Üstelik oyunu oynayanların aşina olduğu iki kazma içeren bir görselle birlikte vizyon tarihi de paylaşıldı. Devam filmi, 27 Haziran 2027'de vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmi yöneten Jared Hess olacak. Devam filminin isminin ne olacağı belirtilmedi ancak filmin isminde A Minecraft Movie 2'nin de yer alması bekleniyor.

Devam filmi için seçilen tarih biraz tehlikeli görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Simpsonlar 2'nin de 23 Temmuz 2027'de vizyona gireceği açıklanmıştı. Bu filmin duyurusu ise 20th Century Studios ve thesimpsons'ın resmî Instagram hesaplarının ortak gönderisinde yapılmıştı. Gönderide "Homer ikinci kez geliyor" ifadesi yer alırken devam filmini ifade eden 2 sayısı ile dolu bir çöreğe yer verilmişti.

Hem Simpsonların hem Minecraft'ın büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ancak her ikisinin de gösterime gireceği tarih birbirine çok yakın görünüyor. İki dev yapımın neredeyse aynı anda izleyici kitlesi ile buluşması, birinin diğerinin gölgesinde kalmasına yol açabilir. Bu da devam filminin ilk Minecraft filmi kadar büyük hasılat yapan bir film olamamasına neden olabilir.

Bu arada yeni Minecraft filminin oyuncu kadrosunda ilk filmdeki isimlerden bazılarının olup olmayacağı bilinmiyor. Filmin konusu da oyuncu kadrosuna benzer şekilde şimdilik sır gibi saklanıyor fakat bu yapımın arkasındaki ekip, ilk filmle birlikte izleyicilerin neyin ilgisini çektiğini öğrendi. Dolayısıyla ekibin devam filminde de aynı sürükleyiciliği yakalayacağına şüphe yok.