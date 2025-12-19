Yeni Naughty Dog Oyunu Ekip İçinde Huzursuzluk Yarattı! İşte Nedeni

Bir dönem The Last of Us ve Uncharted oyunları ile anılan Naughty Dog, geçtiğimiz yıl yaptığı duyuru ile farklı bir oyunu beğenimize sunmaya hazırlanıyor. Ne var ki son yaşanan gelişmeler, stüdyo için de Intergalactic: The Heretic Prophet huzursuzluğu yarattı. Gerekçe ise fazla mesainin yapılıyor olması.

Intergalactic: The Heretic Prophet'ten Dolayı Geliştiriciler Fazla Mesaiye Zorlanıyorlar

Bildiğiniz gibi fazla mesai, geçmişte büyük tartışmalara yol açmış ve stüdyoların itibarlarının zedelenmesine neden olmuştu. Daha sonradan bu yönde önemli adımlar atılmış ve geliştiricilerin fazla mesai yapmasındansa oyunların ertelenmesi yönünde kararlar alınmıştı. Ancak yeni bir iddiaya bakılırsa Naughty Dog, bu listeye eklenmiş gibi görünüyor.

Bloomberg sitesinden Jason Schreier, Amerika menşeli stüdyonun Sony Interactive Entertainment yöneticilerine sunulmak üzere bir Intergalactic: The Heretic Prophet demosu üzerinde çalıştığını söylüyor. Ne var ki bunun için, Ekim ayında başlayan uygulamaya göre, geliştiricilerden haftada en az sekiz saat ek mesai yapmaları talep edilmiş.

Raporda bu uygulamanın teslim tarihleri için oluşan açığın kapatılması amacıyla başladığı belirtilir iken, stüdyo yönetimi tarafından hafta başına toplam çalışma süresi altmış saat ile sınırlandırılmış. Dahası ise normalinde üç gün olan ofise geliş de beş güne çıkartılmış. Bu ani değişim, geliştiricilerin iş ve özel hayat arasında kurduğu dengeyi bütünüyle etkilemiş. Ayrıca kimi geliştiricilerin de çocuk ve evcil hayvan bakımı konusunda zorlandığı bilgisi de raporda yer alıyor.

Eğer herhangi bir ertelenme durumu olmazsa, Intergalactic: The Heretic Prophet oyununun 2027 yılının ortalarında öncelikli olarak PlayStation 5 için satışa sunulması bekleniyor. Yani önümüzde ortalama on sekiz aylık bir süre var.

Şimdilik konuya ilişkin olarak Sony Interactive Entertainment veya Naughty Dog stüdyosundan bir açıklama gelmiş değil. Eğer rapordaki bilgiler teyit edilirse, oyun sektöründe kara bir leke olan fazla mesai konusu bir kez daha gündeme gelecek ve tartışmalar da yeniden alevlenecektir.