Yeni Nesil Xbox'ın Fiyatı 1.800 Dolara Kadar Çıkabilir

Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı, şimdiye kadarki en pahalı Xbox olabilir. Fortune'un 20 Ekim 2026 tarihli haberine göre Project Helix kod adlı konsolun fiyatı şirket içinde 1.200 ile 1.800 dolar arasında hesaplanıyor. Bu aralık, Microsoft'un maliyetin bir kısmını üstlenmemesi halinde geçerli. Microsoft ise ne fiyatı ne de çıkış tarihini doğruladı.

Yeni Nesil Xbox Kaç Dolara Satılabilir?

Fiyat bilgisi, Fortune'un Xbox CEO'su Asha Sharma'yı anlattığı uzun profil yazısında geçiyor. Sharma, Şubat 2026'da Phil Spencer'ın yerine Xbox'ın başına geçmişti. Dergi rakamı belirli bir kaynağa ya da belgeye dayandırmıyor, yalnızca şirket içi bir tahmin olarak aktarıyor. Windows Central'a göre Microsoft konsolu sübvanse ederse fiyat 1.000 dolar civarına inebilir. Haberdeki rakam yalnızca konsolu kapsıyor, el konsolunun fiyatına dair bir bilgi yok.

20 Ekim 2026 kuruyla 1.200 dolar vergiler hariç yaklaşık 59.500 TL, 1.800 dolar ise yaklaşık 89.250 TL ediyor. Karşılaştırmak gerekirse ABD'de 799,99 dolara satılan Xbox Series X 1 TB'nin kur karşılığı yaklaşık 39.650 TL. Microsoft'un Ağustos 2026'daki zammı ise Türkiye'ye yansımamıştı ve aynı model o tarihte Türkiye'de 49.999 TL'den satılıyordu. Helix'in Türkiye'ye ne zaman ve kaça geleceği belli değil.

Yeni Fiyat Önceki İddialardan Ne Kadar Yüksek?

Mart 2026'da ortaya çıkan bir sızıntı, yeni Xbox için 900 ile 1.200 dolar arasında bir fiyattan ve 2028 başında çıkıştan söz ediyordu. Fortune'un aralığı bu tahminin tavanından başlıyor ve 600 dolar daha yukarı çıkıyor. Sharma da Nisan 2026'da bellek fiyatlarının yeni Xbox'ın fiyatını ve bulunabilirliğini etkileyeceğini söylemiş, ancak bir çıkış tarihi vermemişti.

Şubat 2026'daki ilk ayrıntılara göre Windows tabanlı olacağı söylenen konsolun 2027'de çıkması bekleniyordu. Fortune ise konsolu 2028'in tatil sezonuna yerleştiriyor. Microsoft bu 1 yıllık farkı netleştirecek resmi bir tarih açıklamadı.

Yeni Xbox ve El Konsolu Ne Zaman Çıkabilir?

Microsoft, Project Helix'i Mart 2026'daki Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) tanıtmıştı. Şirketin kendi ürettiği konsol, AMD'nin Microsoft için özel olarak tasarladığı bir yongayla çalışacak ve hem Xbox hem de PC oyunlarını oynatabilecek. Microsoft, ilk geliştirici kitlerini 2027'de oyun stüdyolarına göndermeyi planlıyor.

Fortune'a göre Sharma, yeni nesil bir el konsolunu 2027'nin, yeni konsolu da 2028'in tatil sezonuna yetiştirmek istiyor. Dergiye göre Helix'in mühendislik takvimi en az birkaç ay öne çekildi ve bu da ekipler üzerinde yapay zekâ araçlarını kullanma baskısını artırdı. El konsolunu Microsoft'un kendisinin mi yoksa ASUS gibi bir üreticiyle birlikte mi yapacağı belli değil. ASUS'un ROG Xbox Ally X20 el konsolu da Ağustos 2026'da 1.299 dolardan ön siparişe açılmıştı.

Microsoft Fortune'un Haberine Nasıl Yanıt Verdi?

Fortune'un haberindeki bir başka iddia, Xbox ve Windows ekipleri arasındaki gerginlikle ilgili. Dergiye göre Windows yöneticileri el konsolunda Windows Home'un sadeleştirilmiş bir sürümünün kullanılmasını istedi. Sharma'nın ekibi ise yazılımı kendisi kontrol etmekte ısrar etti ve üst düzey bir Xbox yöneticisi bu yüzden projeyi iptal etmekle tehdit etti. Fortune, Helix'in işletim sisteminin yönünü artık büyük ölçüde Xbox ekibinin belirlediğini yazıyor.

Xbox'ın teknoloji direktörü Scott Van Vliet ise bu iddiaya X'ten yanıt verdi. Van Vliet, Helix'in işletim sisteminin Windows üzerine kurulduğunu ve iki ekibin yeni nesil cihazlar üzerinde yakın çalıştığını yazdı. Haberin hem teknik çalışmayı hem de ekipler arasındaki ilişkiyi yanlış yansıttığını söyledi.

Windows Central'ın kaynaklarına göre ekipler bazı oyun özelliklerinde anlaşmazlık yaşasa da birlikte çalışmayı sürdürüyor. Microsoft'un ticari işlerinden sorumlu yöneticisi Judson Althoff ise Xbox'ın satılacağı söylentilerine Fortune'da yanıt verdi. Althoff, satmayı düşündükleri bir işin başına Sharma'yı getirmeyeceklerini söyledi. Van Vliet'in yanıtında fiyata ve takvime dair bir şey yok.

Editörün Yorumu

1.200 dolarlık alt sınır bile ABD'de 799,99 dolara satılan Series X'in 1,5 katı. Helix'in PC oyunlarını da çalıştıracak olması, Microsoft'un konsolu oyun bilgisayarlarıyla aynı rafa koymaya hazırlandığını düşündürüyor. Series X'in Türkiye fiyatı zaten kur karşılığının epey üstünde olduğu için bu farkı Türkiye'deki oyuncular daha sert hissedebilir. Yine de Fortune rakamın kaynağını göstermiyor ve sübvansiyon ihtimalini açık bırakıyor. Bana göre çıkışa 2 yıl varken bu aralığı kesin bir etiket gibi okumak için erken.