ChatGPT'de Sohbetler Artık PIN ile Kilitlenebiliyor

OpenAI, ChatGPT'deki sohbetleri PIN ile kilitlemenizi sağlayan Locked Chats özelliğini 20 Ekim 2026'da sunmaya başladı. Kilitlediğiniz sohbet normal geçmişten çıkıp PIN ile girebildiğiniz ayrı bir alana geçiyor. Özellik ücretsiz plan dahil tüm bireysel ve kurumsal planlara kademeli olarak geliyor.

ChatGPT'de Sohbet Kilitleme Nasıl Çalışıyor?

Kilitlediğiniz sohbet artık sohbet geçmişinde, sabitlenmiş sohbetlerde ve aramada görünmüyor. ChatGPT onu Locked chats adlı ayrı bir alana taşıyor. Kilidi, hesabınıza bağlı 4 haneli bir PIN açıyor. Web sitesinde ve masaüstü uygulamasında yalnızca PIN geçerli. Desteklenen iPhone ve Android telefonlarda ise Face ID, Touch ID ya da ekran kilidiyle de giriş yapabiliyorsunuz.

Özellik web, iOS, Android ve macOS ile Windows için yeni ChatGPT masaüstü uygulamasında çalışıyor. Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu planlarında kullanılabilen özellik, yalnızca ChatGPT for Healthcare'de yok. Geçici sohbet (Temporary Chat) seçeneğinden farklı olarak kilitli bir sohbete istediğiniz zaman geri dönebiliyorsunuz. Kilitli sohbette gönderdiğiniz yeni mesajlar normal sohbetlerin hafızasını güncellemiyor. OpenAI, sesli modu kilitli sohbetlerde web, iOS ve Android'de sunuyor. Masaüstü uygulamasında ise bu seçenek yok.

OpenAI'ın yardım sayfasına göre web ve masaüstünde sekmeden ya da pencereden ayrıldığınızda kilit yeniden devreye giriyor. iOS ve Android'de kilitli alandan 1 dakika uzak kaldığınızda ya da uygulama 1 dakika arka planda kaldığında erişim kapanıyor. Kilitli alandaki "Lock now" düğmesi de sohbetleri hemen kilitliyor ve başlıkları gizliyor. Ancak OpenAI'ın uyarısına göre diğer cihazlarınızda sohbet başlıkları, listeler yenilenene kadar görünmeye devam edebiliyor.

ChatGPT'de Sohbet Nasıl Kilitlenir?

OpenAI menü adlarını İngilizce arayüze göre veriyor. ChatGPT'yi Türkçe kullananların menüde göreceği karşılıklar belli değil. Bir sohbeti kilitlemek için şu adımları izleyin:

Kilitlemek istediğiniz sohbetin "•••" (diğer seçenekler) menüsünü açın. "Lock chat" seçeneğini seçin. Açılan onay penceresinde yeniden "Lock chat" seçeneğine dokunun. İlk kez kilitliyorsanız 4 haneli bir PIN oluşturun. Daha önce oluşturduysanız PIN'inizi girin.

Kilitli sohbetlere ulaşmak için kenar çubuğundaki "Projects" bölümünden "Locked chats" seçeneğini açıp PIN'inizi girmeniz ya da telefonunuzdaki cihaz doğrulamasını kullanmanız yeterli. Kenar çubuğunda Locked chats başlığı görünse de sohbet başlıkları gizli kalıyor. Kilidi kaldırmak isterseniz sohbeti açıp "•••" menüsünden "Unlock chat" (iOS'ta "Unlock") seçeneğini seçin ve aynı seçenekle onaylayın. Kilidi kaldırılan sohbet normal geçmişe geri dönüyor.

iPhone'da yüz ya da parmak izi doğrulamasını "Account PIN" ayarlarındaki "Use Face ID" veya "Use Touch ID" seçeneği açıyor. Android'de uygulama sorduğunda "Use device unlock" seçeneğini seçmeniz yeterli. Bu doğrulama yalnızca açtığınız cihazda geçerli ve PIN'in yerini tutmuyor. Telefonunuzdaki uygulama eskiyse ChatGPT APK sayfasından güncel sürümü edinebilirsiniz.

PIN'i Sıfırlarsanız Kilitli Sohbetlere Ne Olur?

Unutulan PIN tek başına sohbetleri silmiyor. PIN'i sıfırlarsanız ise tüm kilitli sohbetlerinizi, kilitli alana özel hafızayı ve eski PIN'le korunan dosyaları kalıcı olarak kaybedersiniz. Sıfırlama seçeneği Ayarlar'daki Security and login > Account PIN > Reset PIN yolunda bulunuyor. OpenAI bu işlemin geri alınamayacağını, destek ekibinin de silinen sohbetleri kurtaramayacağını söylüyor.

Yardım sayfasına göre PIN çalışma alanına değil hesaba bağlı ve aynı hesapla girdiğiniz tüm desteklenen cihazlarda geçerli. Kodu değiştirmek için mevcut PIN'i girmeniz gerekiyor. Çok sayıda hatalı denemeden sonra ChatGPT kilitli alana erişimi geçici olarak kapatıyor.

Kilitli Sohbetler Şifreleniyor mu?

Kilit uçtan uca şifreleme sağlamıyor, ayrı bir şifreli kasa da oluşturmuyor. Özellik sohbetin ne kadar süre saklandığını ve "Improve the model for everyone" ayarını değiştirmiyor. ChatGPT'nin kilitlemeden önce hafızaya aldığı bilgileri de silmiyor. Kısacası kilit sohbeti ekranda ve aramada gizliyor. OpenAI'ın sunucularındaki kaydı değiştirmiyor. Bu kayıtları kaldırmak isterseniz tüm verilerini ChatGPT'den silme yoluna başvurabilirsiniz. Reklam gösterilen hesaplarda kilitli sohbetlerde de reklam çıkabiliyor. Android'de kilitli sohbetlerin ekran görüntüsü ise siyah ya da boş görünebiliyor.

Sohbeti kilitlemeden önce oluşturduğunuz paylaşım bağlantısı da açık kalıyor. Kilitledikten sonra gönderdiğiniz mesajlar bağlantıya eklenmiyor, ama erişimi tamamen kesmek için bağlantıyı ayrıca silmeniz gerekiyor. Paylaşım bağlantısından oluşturulan sohbetler ise kilitlenemiyor. Geçici, arşivlenmiş ve grup sohbetlerini, eski Health sohbetlerini, zamanlanmış ya da arka plan görevi ve toplantı kaydı içeren sohbetleri, Codex ve yerel Work sohbetlerini kilitlemek mümkün değil. Kilitli sohbetler arşivlenemiyor, sabitlenemiyor, taşınamıyor ve paylaşılamıyor. İçlerindeki dosyalar da Space'te görünmüyor. Şirket hesaplarında yöneticiler özelliği kapatamıyor, kilidi açamıyor ve PIN'inizi sıfırlayamıyor. Ancak Enterprise ve Edu hesaplarında kilitli sohbetler, şirketin uyumluluk kayıtlarında kalmaya devam ediyor.

ChatGPT Türkiye'de resmi olarak kullanılabiliyor. OpenAI de yardım sayfasında bir bölge kısıtlamasından söz etmiyor. ChatGPT'yi ücretsiz kullananlar da sohbetlerini ek ücret ödemeden kilitleyebilecek. Dağıtım kademeli ilerlediği için özelliğin Türkiye'deki hesaplarda ne zaman görüneceği belli değil.

Editörün Yorumu

Ortak kullanılan bir bilgisayarda ChatGPT'yi açık bırakan biri için Locked Chats işe yarar bir perde. Sekmeden ayrılınca kilidin geri gelmesi de bu kullanıma uyuyor. Sıfırlanan PIN kilitli sohbetlerden geriye hiçbir şey bırakmadığı için kodu bir parola yöneticisine kaydetmek akıllıca olur. Perde işini görüyor ama gerçekten gizli kalması gereken konuşmalar için bu kilide güvenmiyorum: sohbetler şifrelenmiyor, diğer cihazlarda başlıklar bir süre görünebiliyor ve şirket hesaplarında kayıtlar yöneticilerin erişebildiği uyumluluk kayıtlarında kalıyor.