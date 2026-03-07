Yeni Xbox, PC Oyunlarını Bile Oynatacak! Kod Adı Belli Oldu

Microsoft'un uzun bir zamandan beri yeni nesil Xbox konsolu üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdiye kadar hakkında pek çok söylenti olsa da herhangi bir resmî açıklamada bulunulmamıştı. Yeni Xbox CEO'su Asha Sharma, büyük merakla beklenen konsolla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Bununla birlikte konsolla ilgili önemli söylentileri doğruladı.

Yeni Xbox'ın Kod Adı Olarak Ne Seçildi?

Xbox CEO'su Sharma'nın paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Xbox'ın kod adı olarak Project Helix tercih edildi. Bu konsolun eski nesil oyun konsollarından farkı, Xbox oyunlarının yanı sıra PC oyunlarını da sorunsuz bir şekilde çalıştıracak olması. Performans açısından oyunculara çok ciddi bir avantaj sunacağı belirtilen cihaz, oyun konsolları ile bilgisayarlar arasındaki farkı kapatarak oyuncuların önündeki en büyük ikilemi ortadan kaldıracak.

Yeni Nesil Xbox'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni nesil Xbox, Windows 11 tabanlı sistemle beraber gelecek. Bu, Epic Games ve Steam de dahil olmak üzere çok çeşitli platformlarda yer alan PC oyunlarının yeni nesil Xbox'ta da çalışabileceği anlamına geliyor. Sharma tarafından doğrulanmadan önce bu iddianın üzerinde çok durulmuştu. Bunun nedeni ise Epic Games'ten Steve Allison tarafından yapılan açıklama ile örtüşmesiydi.

Allison, Microsoft ile görüşmeler yapıldığını, yeni nesil Xbox'ta Epic Games'in de yer almasının planlandığını ifade etmişti. Hatta "ilk günden" ifadesini kullanarak yeni konsolun önemli bir parçası olacağına işaret etmişti. Microsoft'un bu konuda olumlu tavrı olduğunu, politikasında herhangi bir değişiklik olmaması hâlinde Epic'in istemcisinin de yeni konsolda yer almasından memnun olacağını ifade ettiği belirtilmişti.

Bu arada henüz doğrulanmasa da konsolun çok işlevsel olacağını gösteren bazı söylentiler söz konusu. Öyle ki bazen akıllı televizyon bazen Windows 11 işletim sistemine sahip PC'de yapıldığı gibi kod yazma, müzik dinleme ve benzeri amaçlarla kullanılabileceği ileri sürüldü. Ayrıca Xbox One, Series X / S oyunlarıyla da sorunsuz bir şekilde çalışacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Yeni Nesil Xbox Ne Zaman Çıkacak?

AMD'den kısa bir süre önce gelen ipuçları, yeni nesil Xbox'ın 2027 yılında çıkabileceğine işaret ediyor ancak Microsoft, şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunmadı. Öte yandan Sony'nin TSMC'den 2027 yılının ikinci çeyreği için 3 nm üretim kapasitesini rezerve etmesi, bu anlaşmadan vazgeçmenin daha yüksek maliyetle sonuçlanmasına neden olabileceği için yeni nesil PlayStation'ın gelecek yılın sonuna doğru çıkma ihtimalini güçlendirdi. İki konsol arasındaki farkın açılmaması için Project Helix kod adlı Xbox'ın da gelecek yıl piyasaya sürülme ihtimali oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

Hâlihazırda bir Xbox kullanıcısı olarak yeni nesil oyun konsolundan yana beklentilerimin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sadece Xbox oyunlarını oynayabileceğimiz bir konsol olmakla sınırlı kalmayıp çok amaçlı bir cihaz olacak olması ile ciddi bir fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçekten beklentilerimizi karşılayan bir oyun konsolu sunulursa Microsoft'un da Sony'ye karşı eli güçlenecektir.