Yeni Nesil Xbox'ın Özellikleri Sızdırıldı! İşte Merak Edilenler

Konsol savaşları hız kesmeden devam ederken, Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. Daha en önce konsolun kod adı, Xbox CEO'su tarafınan Project Helix olarak açıklanmıştı. Şimdi ise konsolun özellikleri sızdırıldı. Peki, yeni nesil Xbox konsolunun özellikleri neler? Gelin birlikte inceleyelim.

Yeni Nesil Xbox'ın Özellikleri Neler?

Yeni nesil Xbox karşımıza, AMD'nin gelişmiş 3nm üretim sürecinden özel işlemcisi ve RDNA 5 grafik kartıyla çıkıyor. Pratikte ise bu donanım, en ağır oyunları bile 4K çözünürlükte yüksek FPS'lerde oynamanıza olanak tanıyor. Test sızıntılarına göre de cihazın standart performansta Nvidia RTX 5080'e rakip olduğu, ışın izleme teknolojisinde ise RTX 5090'ı bile geride bıraktığı iddia ediliyor.

Cihazın bellek kapasitesi de günümüz standartlarının üzerinde olacak gibi duruyor. Üretim maliyetlerine bağlı olarak yenil nesil Xbox'da 36 GB veya 46 GB gibi yeni nesil GDDR7 RAM kullanılması bekleniyor. Bu bellek kapasitesi, oyun içerisindeki akıcılığın kusursuz bir şekilde olacağına işaret ediyor.

İddialara göre konsolun depolama tarafında ise uzun bekleme ekranlarını kısaltacak teknolojiler kullanılacak. Microsoft'un DirectStorage altyapısı sayesinde oyun dosyalarının anında işlenmesi sağlanıyor. Böylece, haritada hızlı seyahat ederken yükleme çubuklarına bakmak yerine doğrudan oyuna devam edebileceksiniz.

Yeni nesil Xbox konsolunun öne çıkan özelliklerinden biri de yapay zeka özellikleri. Cihazda sadece yapay zeka işlemlerinden sorumlu özel bir çip bulunuyor. Bu çip, ister açık dünya bir oyunun haritasında gezerken isterseniz çok oyunculu bir oyun oynarken, daha gerçekci bir oyun deneyimi sunarak sürükleyiciliği artırıyor.

Yeni Xbox'ın yapay zeka konusunda tek yeniliği bununla sınırlı değil. Şirket, oyunlardaki akıcılığı artırmak için, yapay zeka destekli FSR Diamond adında yeni bir görüntü yükseltme teknolojisi kullanıyor. Bu teknolojisi, oyun görüntüsünü daha düşük çözünürlükte işleyip, ardından özel algoritmalar sayesinde ekranın çözünürlüğüne yükseltiyor. Böylece hem ekran kartı daha az yoruluyor hem de daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

Yeni Nesil Xbox'ın Sunduğu Yenilikler Neler?

Yeni nesil Xbox'ın, yeni yazılımıyla birlikte sadece Xbox oyunlarını değil, Steam veya Epic Games gibi platformalardaki PC oyunlarını da cihaz üzerinden oynayabileceksiniz. Ayrıca Microsoft'un eski nesil Xbox oyunlarının yeni konsolunda çalışmasını sağlayacağı da iddia ediliyor. Böylece klasikleşmiş Xbox oyunlarını bile sorunsuz bir şekilde oynayabileceksiniz.

Yeni Nesil Xbox Ne Zaman Çıkacak?

Sızdırılan bilgilere göre yeni nesil Xbox'ların ilk olarak, oyun stüdyolarının yeni sisteme alışmaları için 2027'nin başında dağıtılması planlanıyor. Cihazın oyuncular ile buluşacağı tarihin ise 2028 yılını bulacağı tahmin ediliyor.

Yeni Nesil Xbox'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialara göre, yeni nesil Xbox'ın fiyatının 900 ile 1.200 dolar arasında olacağı konuşuluyor. Bu da güncel kurla 39 bin 837 TL ile 53 bin 103 TL arasına denk geliyor. Sony'nin PlayStation 6 için 600 dolar gibi uygun bir fiyat etiketi düşündüğünü göz önüne alırsak, yeni nesil Xbox'ın fiyat olarak oldukça pahalı bir rakamla satışa sunulacağını söylebilirim. Bu da rekabet noktasında Xbox'a zorlu yaratacaktır. Tabii ki bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret. İlerleyen dönemlerde, cihazın detayları netleştiçe daha kesin konuşabiliriz.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Xbox S kullanıcısı olarak, yeni nesil Xbox'ın sızdırılan özelliklerini beğendim. Bilhassa cihazın PC oyunlarını da sorunsuz bir şekilde çalıştıracak olması, bizleri platformlar arası geçiş yapma derdinden kurtaracak gibi duruyor. Ancak, konsol için iddia edilen satış fiyatı ciddi anlamda kafamı karıştırdı. Microsoft'un yakında zamanda Game Pass fiyatlarına yaptığı zamların oyuncuların tepkisini çektiği ve birçok aboneliğin iptal edildiğini zaten biliyoruz. Tüm bunların üzerine yeni nesil Xbox bu fiyat etiketiyle çıkarsa, Microsoft'un sadık kullanıcı kitlesinin çok büyük bir kısmını kendi elleriyle Sony'ye kaptıracağını söyleyebilirim.