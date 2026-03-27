Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Çinli otomobil üreticisi OMODA, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bugün düzenlenen Türkiye lansmanında markanın iki önemli modeli olan OMODA 5 ve OMODA 7 için resmi satış fiyatları ile lansmana özel kampanya detayları açıklandı. Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre her iki model için lansmana özel nakit indirim ve faizsiz finansman seçenekleri sunuluyor. Peki OMODA 5 Türkiye fiyatı ne kadar? OMODA 7 fiyatı kaç TL oldu? İşte açıklanan detaylar...

2026 Yeni OMODA 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye lansmanında paylaşılan bilgilere göre OMODA 5 Ultima versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 2 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Lansmana özel sunulan 180 bin TL nakit indirim ile modelin fiyatı 2 milyon 120 bin TL seviyesine düşüyor. Finansman tarafında da dikkat çekici bir kampanya sunuluyor. Açıklanan bilgilere göre model için 300 bin TL’ye kadar 6 ay yüzde 0 faiz desteği veriliyor. Bu kampanya ile birlikte OMODA 5’in C-SUV segmentinde rekabetçi bir fiyat aralığına konumlanıyor.

2026 Yeni OMODA 7 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Lansmanda açıklanan bir diğer model ise OMODA 7 oldu. Daha büyük boyutlara sahip SUV olarak konumlandırılan OMODA 7 Neo versiyonunun liste fiyatı 2 milyon 750 bin TL olarak duyuruldu. Lansmana özel 70 bin TL nakit indirim ile modelin fiyatı 2 milyon 680 bin TL seviyesine iniyor. OMODA 7 için sunulan finansman desteği ise daha yüksek tutulmuş durumda.

Açıklanan kampanyaya göre modelde 600 bin TL için 6 ay yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor. Bu finansman paketi, modelin üst segmentte konumlandırıldığını gösterirken kullanıcılar için ek avantaj sağlıyor.

2026 Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 Teknik Özellikleri Neler?

Motor: OMODA 5: 1.6 TGDI turbo benzinli / OMODA 7: 1.6 TGDI turbo benzinli

OMODA 5: 1.6 TGDI turbo benzinli / OMODA 7: 1.6 TGDI turbo benzinli Güç: OMODA 5: 183 HP / OMODA 7: 197 HP

OMODA 5: 183 HP / OMODA 7: 197 HP Tork: OMODA 5: 275 Nm / OMODA 7: 290 Nm (tahmini)

OMODA 5: 275 Nm / OMODA 7: 290 Nm (tahmini) Şanzıman: OMODA 5: 7 ileri DCT otomatik / OMODA 7: 7 ileri DCT otomatik

OMODA 5: 7 ileri DCT otomatik / OMODA 7: 7 ileri DCT otomatik Çekiş: OMODA 5: Önden çekiş (FWD) / OMODA 7: FWD veya AWD

OMODA 5: Önden çekiş (FWD) / OMODA 7: FWD veya AWD Segment: OMODA 5: C-SUV / OMODA 7: D-SUV (C-D arası)

Yeni OMODA 5 daha kompakt yapısı ve 183 beygirlik turbo motoruyla şehir içi kullanım ve performans dengesine odaklanırken, OMODA 7 ise daha büyük gövde yapısı, daha güçlü motoru ve gelişmiş donanımlarıyla üst segmentte konumlandırılıyor. Özellikle OMODA 7’nin daha geniş kabin yapısı ve daha zengin teknolojik donanımlarla markanın amiral gemisi SUV modeli olması hedefleniyor.

Editörün Yorumu

Açıklanan lansman fiyatları, OMODA modellerinin rakiplerine göre daha erişilebilir bir konumda yer aldığını gösteriyor. 2 milyon 120 bin TL fiyatlı OMODA 5, lansman döneminde 2 milyon 395 bin TL’den başlayan yeni Volkswagen T-Roc ile kıyaslandığında yaklaşık 275 bin TL daha düşük bir başlangıç fiyatı sunuyor. Bu durum, modelin C-SUV segmentinde fiyat avantajıyla öne çıkmasını sağlıyor.

Benzer şekilde 2 milyon 680 bin TL lansman fiyatına sahip OMODA 7, 3 milyon 699 bin TL’den başlayan yeni Skoda Kodiaq karşısında önemli bir fiyat farkı sunuyor. Kampanyalı versiyonlarda bu fark daha da açılırken, OMODA 7 daha büyük SUV arayan kullanıcılar için daha ulaşılabilir bir alternatif olarak konumlanıyor.

