Attack On Titan Yapımcısından Yeni One Piece Animesi Geliyor (Video)

Netflix tarafından Jump Festa 2024 etkinliği esnasında yeni One Piece animesi duyuruldu. Yapılan duyuru ile beraber söz konusu yapıma dair bazı detaylar belli oldu. Peki, "The One Piece" olarak isimlendirilen yeni yapım neler sunacak?

One Piece'in yeni anime uyarlaması, manga serisi ile aynı hikâyeye sahip olacak. Luffy'nin East Blue destanındaki maceraları, gelişmiş görsel teknolojilerden yararlanılarak yeniden hazırlanacak. Projenin arkasında WIT Studio'nun olduğu açıklandı.

WIT Studio daha önce SPY x FAMILY ve Attack on Titan (1-3 arası sezonlar) dahil olmak üzere pek çok anime projesinde yer almıştı. Dolayısıyla The One Piece şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlandı. Yeni anime için ayrıca 1 dakika 40 saniye uzunluğunda bir video da yayımlandı.

Yeni One Piece Animesi Netflix İçin Ne Zaman Çıkacak?

Şu anda yapım aşamasında olan ve en iyi animeler arasında yerini almaya hazırlanan The One Piece tüm dünyada yalnızca Netflix üzerinden yayımlanacak. Söz konusu yapımın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı ancak 2024 yılının sonlarında veya 2025 yılının başlarında çıkması bekleniyor.

One Piece evreninde geçen ve orijinal manga serisini konu alan yeni anime hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.