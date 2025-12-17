Popüler Seri Geri Dönüyor: Yeni Oyun Ortaya Çıktı

Techland'in geçmişte yaptığı açıklama ile Dying Light: The Beast oyununun seride yeni bir dönemin başlangıcı olduğu söylenmişti. Bu da demek oluyor ki, markanın geleceğinde daha pek çok macera bizi bekliyor. Ana serinin devam ettirilmesinin yanı sıra, hem bizlere farklı tatlar sunan ve hem de evreni genişleten deneyimler ile karşılaşabilecek olmamız büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz. Bu bağlamda yeni oyun da şimdiden ortaya çıktı.

Canlı Servis Modelli Dying Light Geliyor Olabilir

Polonya menşeli geliştiricinin verdiği yeni bir iş ilanı gösteriyor ki, sıradaki oyun için çoktan sıkı bir çalışma başlamış ve bizlere çevrimiçi bir deneyimin sunulması hedefleniyor. En azından Baş Çevrimiçi Oyun Tasarımcısı pozisyonu için uygun bir adayın aranmasına bakarak bunu söyleyebiliriz.

PCGamesN'in keşfettiği bu ilana bakılırsa, uygun adayın markadaki yeni çevrimiçi deneyim için iskeleti ve yapıyı belirlemesi isteniyor. Aslına bakarsanız serinin oyunlarının her birinde çevrimiçi bileşen bulunuyor. Ancak görünüşe göre bu defa canlı servis modelinin benimsendiği bir oyun bizleri bekliyor gibi görünüyor. Uygun adayın ayrıca oyun içi ekonomi konusunda da deneyimli olması bekleniyor.

Dying Light: The Beast, başlangıçta ikinci oyunun genişleme paketi olarak geliştirilmeye başlanmıştı. Ancak sonradan projenin kapsamı dolayısı ile ayrı bir oyuna dönüştürülmüş ve bir nevi Dying Light 3 olarak nitelendirilmişti. Finaline doğru ise devam oyununa kapı açılmış olsa da sıradaki oyunu ne zaman göreceğimiz belirsizliğini koruyor.

Sıradaki oyunun büyük bütçeli bir devam oyunu mu, yoksa bir yan senaryolu oyun mu olacağına dair bilgi bulunmuyor. Ama markanın yönetmeni Tymon Smektala akıllarında birçok fikir olduğunu dile getirmişti. Hiç şüphesiz ki bu fikirlerden birisi, sıradaki oyun ile hayata geçirilecek. Ancak henüz hiçbir şey resmiyet kazanmadığı için, duyduklarımızı birer söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Gelişmeleri takipte olacağız.