Anomaly President indirin ve bu politik gerilimin içerisinde mücadele ederek siyasete yön verin.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü Youtuber Enis Kirazoğlu’nun bir sonraki oyunu olan Anomaly President duyuruldu. 2024 yılının başında çıkan Anomaly Agent isimli oyunun devamı niteliğinde olan bu yapımın henüz ne zaman çıkacağı belli değil. Henüz erken geliştirme aşamasında olan bu yapım son derece ilginç bir oyun olacağa benziyor.

Demokrasinin çarpık bir yansıması olan bu distopik dünyada hem gündüzün ışıltılı yüzü hem de gecenin karanlık gölgesi olarak yer alıyoruz. Anomaly President sizi sıradan bir vatandaştan kaotik bir dünyanın kaderini değiştirebilecek bir figüre dönüştüren çılgın bir yolculuğa çıkarıyor.

Gün doğumunda, karizmatik bir lider maskesi takıyorsunuz. Sokaklarda dolaşıp elleri sıkıyor, vaatler veriyor, oyları topluyorsunuz ancak güneş batarken içinizdeki savaşçı uyanıyor. Karanlığın örtüsü altında yozlaşmış rejimin çetelerine karşı acımasız bir mücadeleye girişiyorsunuz.

Bu çift kimlikli macerada, her köşe başında beklenmedik sürprizlerle karşılaşacaksınız. Düşmanlarınız sıradan insanlar değil; her biri, gerçekliği büken tuhaf güçlere sahip anomaliler. Kimi zaman kılıç ustası olacak, kimi zaman siber büyüler kullanan bir tekno-büyücü rolüne bürüneceksiniz.

Rogue-like oyun yapısına sahip olan Anomaly President, ilk oyuna kıyasla daha yavaş ve oturaklı bir oynanışı benimsemiş gibi gözüküyor. İlk oyunun hızlı ve atik yapısı daha tok ve sağlam bir oynanışa evrilmiş. Bakalım oyun çıkış yaptığında oyuncular bu kararı beğenecek mi?

Anomaly President İndir

Hemen Anomaly President indirilmeye henüz açılmadı ancak oyunun Steam sayfasına giderek Anomaly President’ı istek listesine ekleyebilirsiniz.

Anomaly President Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan





