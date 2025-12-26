Yerli Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV: Hyundai IONIQ 3 Satış Tarihi Belli Oldu!
Hyundai IONIQ 3’ün beklenen teknik özellikleri netleşmeye başladı. Batarya seçenekleri, menzil, üretim yeri ve Türkiye satış tarihini sizin için derledik...
⚡ Önemli Bilgiler
- Yapılan açıklamalara göre Hyundai IONIQ 3 modeli 2026 yılında İzmit'te üretilmeye başlayacak.
- Aracın 2026 yılının Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği ve rakiplerine göre uygun fiyat ile satılacak olan IONIQ 3 modeli ile ilgili yeni açıklamalar gündeme geldi. Markanın elektrikli model gamını genişletecek olan yeni modelinin üretim tarihi ve satış tarihi açıklandı. Peki Hyundai IONIQ 3 ne zaman üretime başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...
Hyundai IONIQ 3'ün Satış Tarihi Belli Oldu!
Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programında yaptığı açıklamada Türkiye’de üretilecek elektrikli modelin IONIQ 3 olacağını doğruladı.
Berkel’in aktardığı bilgilere göre, IONIQ 3’ün üretimi 2026 yılının ağustos ayında İzmit fabrikasında başlayacak ve modelin satışına ise 2026 yılının Eylül ayında başlanacak. Berkel, Hyundai’nin elektrikli araçlar için kullandığı global modüler platformun Avrupa’da ilk kez Türkiye’ye kurulduğunu belirtirken, İzmit fabrikasında bu doğrultuda önemli teknik dönüşümler yapıldığını da vurguladı.
Kurulan altyapının, yalnızca tek bir modelle sınırlı kalmayacağı ve A’dan C segmentine kadar farklı elektrikli modellerin üretimine imkan tanıyacağı ifade edildi. IONIQ 3 ile birlikte Hyundai’nin Türkiye’yi elektrikli araç üretiminde stratejik bir merkez haline getirmeyi hedeflediği görülüyor.
Hyundai IONIQ 3 Teknik Özellikleri
- Segment: Kompakt elektrikli SUV / hatchback
- Uzunluk: ~4,28 metre
- Batarya seçenekleri: 58,3 kWh / 81,4 kWh
- Menzil (WLTP, tahmini): 600 km’ye kadar
- Şarj: DC hızlı şarj desteği
