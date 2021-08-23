Yeni PlayStation 5 Modeli Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni PlayStation 5 modeli sessiz sedasız bir şekilde satışa çıkarıldı. Peki, yeni PS5 modelinin mevcut konsoldan farkları neler? Sony firmasının satışa sunduğu yeni PS5 modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni PlayStation 5 Modeli Sessiz Sedasız Satışa Çıkarıldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive, yeni nesil oyun konsolunu ilk olarak 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürmüştü. Teknoloji devinin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital olmak üzere iki farklı sürüme sahip.

Geçtiğimiz aylarda resmi bir ürün kılavuzunda yeni PS5 Digital modeli gün yüzüne çıkmıştı. Belgelerde yeni modelin "CFI-11XX" model numarasını kullandığı ortaya çıkmıştı. Mevcut PS5 konsolu ise "CFI-1XXX" model numarasını kullanıyor.

Video Games Chronicle internet sitesinde yer alan habere göre Sony, yeni PS5 modelini Avustralya'da satışa sundu. Sessiz sedasız bir şekilde satışa çıkarılan yeni konsolun da "CFI-11XX" model numarasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Yeni PS5 modelinin mevcut konsola kıyasla 300 gram daha hafif olduğu belirtildi. Mevcut PlayStation 5 Digital modeli 3,9 kilogram ağırlığa sahip. Yeni model, mevcut PlayStation 5 modelinin ağırlığından şikayetçi olan oyuncular için oldukça iyi bir alternatif olacak. Görünüşe göre teknoloji devi, konsolun daha hafif bir sürümünü çıkararak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Sony firmasının yeni modeli ayrıca konsolun standını takmak için farklı bir vida içeriyor. Yeni modelde standı takmak için tornovidaya gerek kalmayacak. Kullanıcılar, elleri ile oldukça pratik bir şekilde stand takma işlemini gerçekleştirebilecek.

Ağırlık ve vidanın dışında herhangi bir değişikliğin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca yeni konsolun fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil.

PlayStation 5 Almak Daha Kolay Hale Geliyor

Sony Interactive Entertainment CFO'su Hiroki Totoki'ye geçtiğimizh aftalarda küresel yarı iletken sıkıntısı ile ilgili bir soru sorulmuştu. Bu çipler, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S yeni nesil oyun konsollarının yanı sıra otomotiv endüstrisi gibi diğer sektörler için de oldukça büyük bir öneme sahip.

Totoki, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Sony firmasının 2022 yılının mart ayına kadar olan süreç için yeterli miktarda yarı iletken satın aldığını söylemişti. Totoki net bir sayı vermedi fakat PlayStation 5 satışlarının bu süreçte 14,8 milyonu aşacağını belirtmişti.