Korku Oyunu Sevenler Koşsun: Popüler Serinin Yeni Oyunu Duyuruldu

Remothered : Tormented Fathers ve Remothered: Broken Porcelain ile oyun sektörüne iz bırakan Stormind Games stüdyosu, yeni Remothered oyunu üzerinde çalışıyor. Gizlilik ile psikolojik korkuyu bir araya getiren bir deneyim sunacak olan Remothered: Red Nun's Legacy, bu yıl içerisinde oyuncular ile buluşacak.

Remothered: Red Nun's Legacy Nasıl Bir Oyun Olacak?

Devam oyunu, bizi bir kez daha Sicilya'ya götürecek. Hikayeye göre olaylar, altı kızın bu bölgede kaybolması ile başlıyor. Aradan geçen on üç yılın ardından ortaya çıkan gizemli bir kayıt, kaybolan kızlardan bir tanesinin halen hayatta olabileceğine dair bir umudun doğmasına vesile oluyor. Başrol karakterimiz olacak Susan ise, yaşanan bu gelişmenin üzerine, Etna Dağı eteklerindeki terk edilmiş malikaneye gidiyor.

Ancak tahmin edebiileceğiniz üzere bu 'gizemi ortadan kaldırma' girişimi kısa sürede kabusa dönüyor ve doğaüstü olaylar, geçmişin sırları ve ölümcül iz sürücüler der iken bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne daha büyük bir gizemin içerisine çekilmeye başlıyoruz.

Şimdilik bir çıkış tarihi olmasa da 2026 yılında çıkması beklenen Remothered: Red Nun's Legacy, Epic Games Store, GOG ve Steam üzerinden PC, PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series için geliştiriliyor. Yani hem görsel ve hem de teknik anlamda daha gelişmiş bir deneyimin bizi beklediğini söyleyebiliriz.

Karakterimizin hipnoz güçleri sayesinde nesneleri inceleyerek geçmişteki anıları ve gizli geçitleri ortaya çıkartabilecek, bu bağlamda da etrafımızı yeniden şekillendirebilmemiz mümkün olacak. Diğer yandan, ilk iki oyundaki gibi çoğunlukla kaç-saklan tarzı oynanış mekaniğinin devam oyununda da karşımıza çıkacağını söyleyelim. Kaynaklarımız sınırlı olacağı için düşmanlarımızdan saklanmamız, gerektiğinde de fark edilmeden kaçmamız gerekecek.

Editörün Yorumu

Serinin ilk iki oyunu, Celeste Felton ve Rosemary Reed isimli karakterlerin etrafında dönmüştü. Hikayelerinin Ashmann Malikanesi'nde geçiyordu. Bu yeni oyundaki terk edilmiş malikanenin de bir zamanlar Ashmann ailesine ait olduğu bilgisini göz önünde bulunduracak olursak, bu noktada devam oyununun önceki iki oyuna inceden bağlanabileceği sonucuna varabiliriz.

Söz konusu bu bağlantı ile ilk iki oyunda kafalarda oluşan soru işaretlerine cevaplar da verilecekmiş gibi görünüyor. Görünen o ki bizleri hikaye açısından yine ilginç bir oyun bekliyor. Ne var ki oynanış mekaniklerinin herkese hitap etmeye bileceğini de aklımızdan çıkartmamak gerekiyor.