Resident Evil Requiem, Bazı Oyuncularda Çok Daha Gerçekçi Olacak

Sony, PlayStation 5 Pro kullanıcıları için mükemmel bir avantaj sunacak güncellemesini duyurdu. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisinin yeni sürümünü duyuran şirket, bu teknolojinin ilk kullanılacağı oyunun Resident Evil Requiem olacağını doğruladı. Yeni güncelleme ile birlikte bazı oyuncuların diğer oyunculardan farklı olarak Resident Evil Requiem'de çok daha gerçekçi bir deneyim elde etmesi bekleniyor.

Yeni PSSR Teknolojisi Neler Sunuyor?

Yeni nesil PSSR, karakterlerin saç telleri ve sakal gibi ince detayların son derece hassas bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Bu önemli ayrıntılar, rüzgar, hareket yönüne ve karakterin ilerleme hızına bağlı olarak çok daha gerçekçi bir şekilde tepki veriyor. Normalde bu tür ince ve karmaşık dokuları ölçeklendirmek oldukça zor olsa da Sony'nin yeni nesil teknolojisi sayesinde herhangi bozulma olmadan bu detaylar olabildiğince ön plana çıkarılacak. Aşağıdaki görselde de bunun bir örneği yer alıyor.

Kullanıcıların FPS (Saniyedeki Kare Sayısı) değerinde de önemli bir artış yaşanmasını sağlayacak teknoloji aslında PC oyuncularının FSR 4 ile denediği altyapının üzerine inşa edildi fakat Resident Evil Requiem'de bu teknolojinin üzerinde 6 ay daha çalışılmış hâlini göreceğiz. Daha iyi optimize edilmesi sayesinde oyundaki gözden kaçırmanız imkânsız detayları fark edebileceksiniz.

PSSR Güncellemesi, Diğer Oyunculara Ne Zaman Gelecek?

PSSR güncellemesinden avantajları, Mart 2026 tarihinde pek çok oyunda görülmeye başlanacak. Ayarlar kısmına eklenecek olan PSSR görüntü kalitesi arttırma seçeneği ile PSSR destekleyen tüm PlayStation 5 Pro oyunlarında yeni sürüm kullanılabilmeye başlanacak. Yani sonsuza kadar Resident Evil Requiem'e özel kalmayacak, bir noktadan sonra daha geniş çaplı olarak sunulacak ve her oyunda mümkün olan en gerçekçi deneyimi elde edeceksiniz.

Sony, PlayStation 6 İçin Neler Planlıyor?

Sony'nin PlayStation 6 ile ilgili çok ciddi planları var. Yeni konsolun 30 GB GDDR7 RAM ile birlikte geleceği iddia edildi. PlayStation 5'in 16 GB GDDR6 RAM'le birlikte piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulunduracak olursak RAM tarafında çok ciddi bir artış olacağını söyleyebiliriz. Arada neredeyse iki kat fark olacak.

Sony'nin bu bellek kapasitesi için her biri 3 GB olan 10 adet bellek modülü kullanacağı belirtildi. Bunun 640 GB/s bant genişliği sunması bekleniyor. Bu sayede PlayStation 5 Pro'dan bile daha hızlı veri akışı mümkün hâle gelecek. Gelgelelim, şu anda dünya çapında devam eden bir bellek krizi var. Şirketin bu tercihinin önemli bir üretim maliyeti bulunuyor.

GDDR7 ve DDR5 fiyatları katlanarak artarken Sony'nin mevcut şartlar altında bir oyun konsolu piyasaya sürmesinin epey maliyeti bulunacak. Sadece şirkete değil, tüketicilere de olumsuz yansıması olacak. Bu durumdan dolayı satışların düşük kalması muhtemel görünüyor. Şirketin böyle bir olumsuz senaryo ile karşı karşıya kalmamak için maliyetlerin düşmesini beklemeyi tercih edeceği söyleniyor. PlayStation 6'nın çıkış tarihi olarak en iyi ihtimalle 2028 yılına, en kötü ihtimalle 2029 yılına işaret ediliyor.

Editörün Yorumu

Her ne kadar yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar ile dolu bir dönemin içine doğmamış olsam da gerçekçi oyunlar oynamayı epey seviyorum. Sony'nin yeni nesil PSSR teknolojisi de bu nedenle oldukça ilgimi çekti. Gelgelelim, PlayStation değil, Xbox kullanıcısıyım. Xbox tarafında da benzer teknolojiler olsa da Sony'nin gerek yazılım gerek donanım tarafındaki avantajı sayesinde kazanan tarafın Sony olduğunu söyleyebilirim.