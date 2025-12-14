Yeni Resident Evil Remake İçin Heyecanlandıran İddia: 2026 Yılında Duyurulabilir!

Resident Evil konusundaki iddiaları ile dikkatleri üzerine çeken ve Leon Scott Kennedy karakterinin Resident Evil Requiem oyununda olacağının haberini çok önceden veren Aesthetic Gamer, Resident Evil CODE: Veronica X yeniden yapımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ile karşımıza çıktı.

Yeni Resident Evil Remake Oyunları Yolda

Bildiğiniz gibi Capcom, Resident Evil'ları iki farklı koldan oyuncular ile buluşturuyor. Dönüşümlü olarak klasik oyunların yeniden yapımları ile yeni ana seri oyunlar ile eşsiz deneyimler sunuluyor. Resident Evil 4 sonrasında, Resident Evil Requiem bekleniyor iken sıradaki yeniden yapımın hangisi olacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Olağan şüpheliler ise, bu zamana kadar duyduğumuz söylentiler ile Resident Evil 0 ve Resident Evil CODE: Veronica X sık sık gündeme geliyor.

Resident Evil Code Veronica Remake Beklenenden Erken Gelebilir

Resident Evil serisiyle ilgili sızıntılar söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri olan Aesthetic Gamer, söz konusu iki yeniden yapımın 2027 ve 2028 yıllarında çıkacaklarını söylemişti. Son gelen iddiaya bakılırsa yeniden yapım Resident Evil CODE: Veronica X, önümüzdeki yıl içerisinde duyurulacak ve 2027 yılında satışa sunulacak. Yeniden yapım Resident Evil 0 için de 2028 yılını beklememizin gerektiği söylenmiş olup, eğer yeni bir gelişme yaşanırsa da haberdar edilecekmişiz.

What I've heard is Resident Evil: Code Veronica Remake should be announced next year, and release in 2027, then Zero Remake releasing the following year in 2028. I'll keep you posted if I hear differently.



For now though, Requiem hype time! RE9 is 2 & a half months away! https://t.co/PszDJuYciC — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 13, 2025

Kullanıcının bir diğer paylaşımında ise Claire Redfield karakterine başrol gözüyle bakıldığı söylenir iken, ağabeyi Chris Redfield'ın da yan karakter pozisyonuna itilmeyeceğinden bahsedilmişti. Dahası bu bir 'RE Engine Remake Deput' yani 'RE Engine Yeniden Yapım Ataması'ymış ama halen fazlasıyla Claire Redfield odaklı bir oyun olup, böylesi bir temel üzerine inşa ediliyormuş. Elbette bundan nasıl bir çıkarımın yapılması gerektiği bilinmiyor, ama resmi duyuru sonrasında kafalarda oluşan soru işaretleri de cevabını bulacaktır.

Resident Evil CODE: Veronica X Remake hakkında daha önceden sızdırılan bilgiler, Albert Wesker karakterinin ekranda kalma süresinin, H.C.F. örgütünün ana hikaye konusu haline gelmesi ile uzayacağına işaret ediyordu. Örgütün kapsamı tam olarak ortaya çıkacak olup, Albert Wesker ve H.C.F. ile ilgili daha fazla sahne görecekmişiz ve hikayede daha büyük rolleri olacakmış. Chris Redfield ile Albert Wesker arasındaki savaş ise bir bölüm sonu savaşı haline getirilecekmiş. Alexia Ashford ile bir çatışmaları olmayacakmış.

Diğer yandan, Steve Burnside halen Claire Redfield’ı seviyor olacakmış. Ne var ki bu defa daha masum bir roldeymiş. Huysuzluğunun tonu düşürülecek iken, daha kırıcı, açıkça meraklı ve kişisel sınırlarını iyi anlayamaz olacakmış.

Son olarak, Rockfort Island’ın yarı açık dünya olacağı ve Claire Redfield’ın da oyunun erken safhasında tamir edeceği bir motosikleti olacakmış ve bir noktadan bir başka noktaya gitmemiz mümkün olacakmış.