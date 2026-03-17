Efsane Oyunun Anime Uyarlaması Geliyor! İşte Yeni Fragman

Popüler oyunların anime, dizi ve film uyarlamaları için bizleri mutlu eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her ne kadar bir devam oyunu istense de FromSoftware stüdyosunun o topa henüz girmediği Sekiro: Shadows Die Twice için bir anime uyarlaması yolda. Hatta ilk fragmanın üzerinden geçen uzun bir zamanın ardından yeni bir fragman daha yayınlandı.

Sekiro: No Defeat Hakkında Neler Biliyoruz?

Sekiro: No Defeat adındaki uyarlama, Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la ve ARCH ortaklığında hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyurulmuş olan anime, Japonya, Çin, Kore, Rusya ve Belarus hariç tüm dünyada sadece Crunchyroll üzerinden yayınlanacak. Şimdilik kesin bir çıkış tarihi olmasa da bu yıl içerisinde izleyebileceğimiz söyleniyor.

Hikaye olarak, bir kez daha Sengoku dönemine gireceğiz. Bu dönem, bildiğiniz gibi Japonya topraklarının bağımsız uluslara bölündüğü ve savaşların hiç bitmediği bir dönem olarak anılıyor. Ashina bölgesi de kutsal toprakları ile öne çıkıyor.

Bölgenin Sword Saint Isshin Ashina tarafından kanlı bir darbe ile ele geçirilmesinin üzerinden geçen yirmi yılın ardından, bu kez de İçişleri Bakanlığı yeni bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Vatanını korumak isteyen Genichiro ise çareyi yasak güçlerde buluyor. Ülkenin tek umudu ise Divine Heir (İlahi Varis) ve onun koruyucusu Sekiro oluyor.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda ise oyundan da tanıdığımız simaların yanı sıra, hızlı tempolu çatışmalar ve karakterimizin kanca ile kuleye tırmanış sekansına da yer verilmiş. Görünüşe göre oyunun ruhunun korunduğu ve devam oyunu için taleplerin bir kez daha gündeme geleceği bir uyarlama bizleri bekliyor. Elbette animeyi izledikten sonra oyunu bir kez daha oynamayı isteyecek olan oyuncuların sayısı da bir hayli fazla olacaktır.

Anime duyurusunda, oyundaki karakterleri canlandıranların uyarlamada rollerini tekrarlayacaklarını öğrenmiştik. Yani Sekiro yine Daisuke Namikawa, Kuro the Divine Heir yine Miyuki Satou ve Genichiro Ashina da yine Kenjiro Tsuda tarafından seslendirilecek. Yeni yayınlanan fragman ile bu listenin genişleyeceği belli oldu. Yani oyunda olup da animede de karşımıza çıkacak olan karakterler, esas aktörleri tarafından seslendirilecekler. Şimdiye kadar açıklanan listesi ise şu şekilde;

Daisuke Namikawa - Sekiro / Wolf

Miyuki Satou - Kuro the Divine Heir

Kenjiro Tsuda - Genichiro Ashina

Jin Urayama - Sculptor

Shizuka Itoh - Emma

Akimitsu Takase - Hanbei

Takaya Hashi - Owl

Tetsuo Kanao - Isshin Ashina

Editörün Yorumu

Hikayesi ve oynanışı ile oyun dünyasında derin bir iz bırakan Sekiro: Shadows Die Twice için hazırlanan anime uyarlaması, hiç şüphesiz ki büyük bir beğeni toplayacaktır. Bu bağlamda, oyuna geri dönüşler ve daha önceden oyunu oynamamış olanların da katılımı ile hem aktif oyuncu kitlesinde ve hem de satışlarda patlama görebiliriz.

Diğer yandan, bir devam oyunu da uzun zamandır talep ediliyordu. Sekiro: No Defeat'ten sonra bu taleplerin yeniden gündeme geleceğini tahmin etmek hiç de güç değil. Bandai Namco Entertainment ve FromSoftware, bu taleplere karşılık verecekler mi veya en azından Sekiro: Shadows Die Twice ile ilgili yeni bir şey görecek miyiz merak etmiyor değilim.