Yeni Silent Hill Filmi, Fragmanı ile Kafaları Karıştırdı

Uzun zamandır adı gibi sessiz olan Silent Hill serisi, 2022 yılının etkinliği ile geri dönüş yapmıştı. Aradan geçen üç yıllık sürede de Silent Hill: Ascension, Silent Hill: The Short Message, Silent Hill 2 ve Silent Hill f ile buluşmuştuk. Ancak karşımıza sadece oyunlar ile çıkmayacak olup, Return to Silent Hill ile yeni bir beyaz perde uyarlaması da geliyor. Bugün üçüncü film için yeni bir fragman yayınlandı. Ancak kafalar biraz karıştı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yeni Silent Hill Filminin Fragmanı, Belirlenen Tonu Gösteriyor

23 Ocak 2026 tarihinde vizyona girmesi girmesi beklenen Return to Silent Hill, Silent Hill 2 ile bağlantılı bir hikaye sunacak. James Sunderland (Jeremy Irvine), yakın bir zaman önce ölen eşi Mary’den (Hannah Emily Anderson) aldığı mektup üzerine kasabaya geliyor ve kafasındaki soru işaretlerine cevaplar aramaya başlıyor. Vizyon tarihi yaklaşır iken yayınlanan yeni fragman, Angela Orosco, Eddie Dombrowski ve Laura karakterlerini de sahneye çıkartarak, oyunun tonuna sadık kalındığını gösteriyor.

Ne var ki oyunda olmayıp da filmde yer verilen bazı sahneler kafalarda büyük bir soru işareti oluşturdu. Mesela James Sunderland'in kasabaya gelişinden önceki olaylar ve Brookhaven Hospital'ın yanışı, bazı noktalarda sapmaların olacağının işareti oldu. Görünüşe göre hikaye, yeni alt katmanlar ile yeniden anlatılacak. Bu, elbette kimi hayranlar için psikolojik korkunun daha az hissedileceği veya tamamen yok edileceği konusunda endişe yarattı.

Aslına bakarsanız bu, yine Christophe Gans tarafından yönetilen orijinal Silent Hill'in beyaz perde uyarlamasında da benzer farklılıkların yaşanması göz önünde bulundurulduğunda çok da büyük bir sürpriz olmayabilir. Mesela başrol karakterinin erkek değil de kadın olması, polis memuru Cybil Bennett'in tarikat üyeleri tarafından öldürülmesi ve oyunda olmayan karakterler ile karşılaşmamız gibi örnekler sayılabilir. Haliyle Return to Silent Hill'le ilgili farklılıklar, yönetmen dolayısı ile normal karşılanabilir. Görünüşe Gans, filmde oyunu doğrudan kopyalamak yerine yeni bir kimlik kazandırmayı istiyor.

Silent Hill: Revelation 3D sonrasında izleyeceğimiz yeni film için heyecan, zaman azaldıkça artıyor. Her ne kadar fragmandaki farklılıklar şüphe uyandırmış olsa da beklentiler bir hayli yüksek. Bakalım vizyon tarihi geldiğinde, izleyiciler salondan hayal kırıklığına uğramış olarak mı yoksa memnun kalmış olarak mı ayrılacaklar? Peki sizin yeni fragman ve Return to Silent Hill ile ilgili görüşünüz nedir? Yorum kısmında buluşalım.