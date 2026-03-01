Skoda'dan Yeni ve Güçlü Hibrit Model! 272 Beygir Gücü Sunuyor
Skoda, Superb'nin yeni hibrit modelini duyurdu. Peki, yeni Superb iV tam olarak ne tür yeniliklerle birlikte geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni Superb iV, sadece elektrikle 100 kilometreden fazla menzil sunuyor.
- Aracın bu yeni hibrit sürümü, 0-100 km/sa hıza 7,1 saniyede ulaşıyor.
- Yeni model, mevcut verilere göre 261 beygir gücü üreten, 0-100 km/sa hıza 5,6 saniyede ulaşan elektrikli olmayan sürümün yanında biraz yavaş kalıyor.
Skoda, Superb modeli için şarj edilebilir yeni hibrit versiyonunu duyurdu. Yüksek beygir gücü ile birlikte gelen bu versiyon, sadece elektrikle bile oldukça uzun yol yapabilmesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Görünüşte sıradan bir otomobilden farkı olmayan araba, kullanıcıların karşısına önceki modele göre önemli iyileştirmeler ile beraber çıkıyor.
Yeni Hibrit Skoda Superb'nin Özellikleri Neler?
- Toplam Sistem Gücü: 272 beygir
- Toplam Tork: 400 Nm
- Batarya Kapasitesi: 25,7 kWh
- Tam Elektrikli Menzil: 100+ km
- 0-100 km/sa Hızlanma: 7,1 saniye
- Maksimum Hız: 225 km/sa
- Maksimum Çekme Kapasitesi: 2.000 kg
Yeni Superb iV, Kaç KM Menzil Sunuyor?
Skoda'nın Skoda modelinin yeni şarj edilebilir hibrit sürümü, özellikle batarya kapasitesinde önemli bir artışla birlikte kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bunun en büyük avantajını ise şüphesiz ki menzil tarafında görüyoruz. 25,7 kWh batarya kapasitesi sayesinde aracın yalnızca elektrik ile katedebildiği mesafe 100 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.
Bu arada ön frenlerin soğutulması için tamponun altına özel bir hava kanalı dahil edildi. Bu yöntemle birlikte yaklaşık 201 beygirlik versiyondaki çamurluk ızgarası üzerinden yapılan aktif soğutmaya kıyasla çok daha verimli bir hava akışı elde edilebiliyor. Bu da soğutma performansını artırırken aracın ön kısmındaki hava direncini de iyileştiriyor.
Yeni Superb iV Ne Kadar Güçlü?
Yeni Superb iV, benzinli motor ile elektrikli motoru birleştirerek toplamda 272 beygir gücü üreten hibrit sistemle birlikte geliyor. Elden geçirilen benzinli motor ve yazılım tarafındaki iyileştirmelerle birlikte önceki modele göre 50 kW yani 68 beygirlik bir artış söz konusu. 400 Nm tork üreten bu sistemin yine bir önceki versiyona göre 50 Nm daha fazla tork ürettiğini söylemek mümkün.
Bu önemli yeniliklerle birlikte araç maksimum 225 km/sa hıza çıkarken 0'dan 100 km/sa hıza ise 7,1 saniyede ulaşıyor. Ayrıca çekme kapasitesinde de artış meydana geliyor. Öyle ki otomobil artık 2.000 kilograma kadar yük çekebiliyor. Bu da yine aracın gücünü ortaya koyan önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Superb iV Türkiye'de Sunulacak mı?
Skoda özellikle son birkaç yıldır Türkiye'de elektrik odaklı bir yaklaşımla ilerliyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni Superb iV'nin çok yakın bir zamanda Türkiye'de sunulmasının yüksek bir ihtimal olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklamada bulunulmadığını, Skoda'nın planlarının ya da tarihlerin değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Yeni Togg Modeli Yolda! T10F'in Neredeyse Yarı Fiyatına Satılacak
Togg T6'nın fiyatı hakkında önemli bir ipucu verildi. 2026 yılında tanıtılması beklenen araç, mevcut modellere göre daha uygun fiyata sahip olacak.
Editörün Yorumu
Yeni Superb iV, önceki modele göre önemli bir güç artışı sağlıyor ama bu, onun hâlâ en hızlısı olmaktan uzak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Artan ağırlık ile birlikte 261 beygir gücü üreten ve 0'dan 100 km/sa hıza 5,6 saniyede ulaşan mevcut (elektrikli olmayan) dört çeker Superb ile ne yazık ki rekabet edemeyecek bir seviyede olduğunu görüyorum.