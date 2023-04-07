Heyecanlandıran Duyuru: Yeni Star Wars Filmleri Geliyor!
Star Wars hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre yakında yeni Star Wars filmleri izleyicilerle buluşacak. İşte detaylar!
Star Wars Celebration Europe 2023 etkinliği esnasında yeni Star Wars filmleri duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuru, Star Wars evrenini yakından takip eden kişileri önemli ölçüde heyecanlandırdı. Aktarılan bilgilere dair detaylar haberimizde.
Yeni Star Wars Filmleri İzleyicilerle Buluşmaya Hazırlanıyor
Bugün Star Wars Celebration Europe 2023 isimli bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik esnasında izleyicileri heyecanlandıran önemli duyurular yapıldı. Yapılan duyuruya göre 3 farklı Star Wars filmi izleyicilerle buluşacak.
Yeni filmlerin yönetmenliğini James Mangold, Dave Filoni ve Sharmeen Obaid-Chinoy üstleniyor. Mangold daha önce Logan ve Indiana Jones and the Dial of Destiny'i yönetmişti. Filoni The Mandalorian ve Ahsoka yapımlarıyla, Obaid-Chinoy ise Ms. Marvel ve Saving Face yapımlarıyla tanınıyor.
Star Wars serisinin yeni filmleri ile ilgili henüz detay paylaşılmadı. Dolayısıyla söz konusu yapımların hangi tarihte vizyona gireceği henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda yeni filmlere dair detayların paylaşılması bekleniyor.
Ahsoka Dizisinin Fragmanı Paylaşıldı
Etkinlik esnasında Star Wars evreninde geçen Ahsoka isimli mini diziye dair bir fragman da yayımlandı. 1 dakika 51 saniye uzunluğundaki videoyu kısa süre içerisinde 1 milyon 600 binden fazla görüntülendi.
Ahsoka Ne Zaman Çıkacak?
Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Ahsoka dizisi ağustos ayında Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
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