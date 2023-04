Heyecanlandıran Duyuru: Yeni Star Wars Filmleri Geliyor!

Star Wars Celebration Europe 2023 etkinliği esnasında yeni Star Wars filmleri duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuru, Star Wars evrenini yakından takip eden kişileri önemli ölçüde heyecanlandırdı. Aktarılan bilgilere dair detaylar haberimizde.

Yeni Star Wars Filmleri İzleyicilerle Buluşmaya Hazırlanıyor

Bugün Star Wars Celebration Europe 2023 isimli bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik esnasında izleyicileri heyecanlandıran önemli duyurular yapıldı. Yapılan duyuruya göre 3 farklı Star Wars filmi izleyicilerle buluşacak.

Yeni filmlerin yönetmenliğini James Mangold, Dave Filoni ve Sharmeen Obaid-Chinoy üstleniyor. Mangold daha önce Logan ve Indiana Jones and the Dial of Destiny'i yönetmişti. Filoni The Mandalorian ve Ahsoka yapımlarıyla, Obaid-Chinoy ise Ms. Marvel ve Saving Face yapımlarıyla tanınıyor.

Star Wars serisinin yeni filmleri ile ilgili henüz detay paylaşılmadı. Dolayısıyla söz konusu yapımların hangi tarihte vizyona gireceği henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda yeni filmlere dair detayların paylaşılması bekleniyor.

Ahsoka Dizisinin Fragmanı Paylaşıldı

Etkinlik esnasında Star Wars evreninde geçen Ahsoka isimli mini diziye dair bir fragman da yayımlandı. 1 dakika 51 saniye uzunluğundaki videoyu kısa süre içerisinde 1 milyon 600 binden fazla görüntülendi.

Ahsoka Ne Zaman Çıkacak?

Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Ahsoka dizisi ağustos ayında Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.