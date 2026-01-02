Yeni Stranger Things Dizileri Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Stranger Thigs'in büyük bir merakla beklenen final bölümü yayınlandı ancak bu, dizinin tamamen sona erdiği anlamına geliyor. Yeni paylaşılan bilgilere göre Stranger Things'in yan dizileri yolda. Ana proje, şimdiye kadarki tüm yan dizilerden daha farklı olacak. Bununla birlikte bir animasyon dizisi de yayınlanacak.

Stranger Things'in Yan Dizileri Nasıl Olacak?

Stranger Things'in ilk yan dizisi, ana dizi gibi canlı aksiyon olacak. Bu, gerçek oyuncuların yer alacağı bir yapım anlamına geliyor. Duffer kardeşler, bu dizide alışagelmişin biraz dışına çıkarak bambaşka bir hikâyeyi ele alacak. Yepyeni karakterlerin bulunacağı bu yapımda farklı bir zaman dilimine bağlı kalınacak.

Seksenler atmosferinden uzak durulacak yan dizi, hikâyenin merkezindeki ters dünya temasından da vazgeçilecek. Ayrıca Vecna ya da Mind Flayer ile hiçbir ilişkisi bulunmayacak. Yan dizilerde genellikle ana karakterlerle bir şekilde bağlantılı bir karakter üzerinden ilerlenir ya da doğrudan bir karakterin hikâyesi işlenir fakat bu dizi diğer yan projeler gibi tanıdık bir karaktere odaklanmayacak.

Ana projenin yanı sıra Stranger Things'in bir animasyon dizisi de yayın hayatına başlayacak. Stranger Things: Tales From '85 adlı bu animasyon projesi, stil bakımından Netflix'in Arcane dizisine benzeyecek. Bu arada Riot Games'in animasyon dizisinin çok yüksek bütçe ile hazırlandığını belirtelim.

İkinci sezonu temel alacağı ifade edilen animasyon dizisinin 2026 yılının ilerleyen aylarında yayınlanacağı söyleniyor fakat canlı aksiyon dizisini 2027'den önce görmenin mümkün olmayacağı belirtiliyor. Yeni proje ile ilgili detayları Netflix'in bile henüz tam olarak bilmediği ileri sürülüyor.