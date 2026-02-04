Yeni Volkswagen T-Roc'un Türkiye Fiyatı Belli Oldu: İşte Kasko Değeri!

Volkswagen'in hem Avrupa hem Türkiye pazarında en çok sevilen modellerinden biri olan T-Roc geçtiğimiz dönemlerde yenilendi. Yeni nesik bir öncekine kıyasla artık daha heybetli ve güçlü. Ancak asıl merak edilen soru her zamanki gibi aynı: Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Volkswagen T-Roc Kasko Değeri Belli Oldu!

Yeni Volkswan T-Roc kasko değeri R-Line donanımı için 3 milyon 192 bin TL olarak belirlendi.

Otomotiv gazetecesi Murat Tosun tarafından X'te yapılan paylaşıma göre, yeni Volkswagen T-Roc'un kasko değeri belli oldu. Bu kapsamda yeni model için Türkiye'de belirlenen kasko değeri 3 milyon 192 bin TL oldu. Bahsi geçen değerleme yeni T-Roc'un R-Line versiyonunu kapsamakta.

Yapılan değerlemeye göre aracın fiyatının da R-Line donanımı için üç aşağı beş yukarı 3 milyon 200 bin TL civarında olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada Doğuş Otomotiv'in lansmana özel T-Roc modellerinde geçerli bir kampanya yapması da muhtemel.

Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye Fiyatı

Volkswagen Türkiye (Doğuş Otomotiv) yeni T-Roc için henüz resmi olarak fiyat listesi sunmadı. Mart ayında açıklanması bekleniyor.

2026 yılının Mart ayında yollara çıkacak olan T-Roc için merak edilen bir diğer husus fiyat listesi. Ancak henüz yetkili birimlerden konuyla ilgili bir açıklama ve fiyat listesi gelmedi. Aracın satışa çıkmasına 1 ay var. Bu sebeple ilerleyen günlerde fiyatların açıklanması kuvvetle muhtemel.

Yeni Volkswagen T-Roc tasarımı ve teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...