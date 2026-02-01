Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de! İşte Satış Fiyatı ve Tarihi!

Volkswagen'in en çok sevilen SUV modelleri arasında yer alan T-Roc geçtiğimiz dönemlerde yeni haliyle karşımıza çıkmıştı. Aradan geçen uzunca bir sürenin ardından otomobilin Türkiye lansmanı da tamamlandı. Peki yeni otomobil ne zaman satışa çıkacak? İşte Yeni Volkswagen T-Roc satış tarihi ve fiyatı...

2026 Yeni Volkswagen T-Roc Satış Tarihi Belli Oldu!

Yenilenen Volkswagen T-Roc 2026 yılının Mart ayı itibariyle Türkiye'de satışta olacak.

Volkswagen'in özellikle Avrupa ve Türkiye pazarında en çok güvendiği modellerinden biri olan T-Roc geçtiğimiz aylarda yenilendi. Bu kapsamda tasarımı ve teknik özellikleri baştan aşağı değişen model artık daha kaslı bir duruşa sahip olurken bir yandan da teknik tarafta ciddi iyileştirmelere sahip oldu.

Yenilenen T-Roc Travel Assist, Park Assist Pro ve isteğe bağlı head-up display gibi donanımlara sahip olurken, baz donanımda gelen standart LED farların yanında opsiyonel olarak IQ.LIGHT LED Matrix farlar ve aydınlatmalı Volkswagen logosuna sahip oldu.

Tüm bu kozmetik ve sürücü-yolcu konforu odaklı gelişmelerin yanında teknik tarafta da farklı ünitelere sahip oldu. Yenilenen T-Roc başlangıçta 85 kW (116 PS) ve 110 kW (150 PS) güç üreten 1.5 eTSI hibrit motorlarla yollara çıkacak. İlerleyen dönemde tam hibrit versiyonlar ve 2.0 TSI motor seçeneği 4MOTION dört çeker sistemiyle birlikte ürün gamına eklenecek.

2026 Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye Satış Fiyatı!

Volkswagen Türkiye (Doğuş Otomotiv) yeni T-Roc için henüz resmi olarak fiyat listesi sunmadı.

2026 yılının Mart ayında yollara çıkacak olan T-Roc için merak edilen bir diğer husus fiyat listesi. Ancak henüz yetkili birimlerden konuyla ilgili bir açıklama ve fiyat listesi gelmedi. Aracın satışa çıkmasına 1 ay var. Bu sebeple ilerleyen günlerde fiyatların açıklanması kuvvetle muhtemel.

Peki siz 2026 yeni Volkswagen T-Roc hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...