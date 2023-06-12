Yeni Xbox Series S Duyuruldu: 1 TB Depolama ve Yeni Renk!

Microsoft, uygun fiyatlı Xbox Series S konsolunun yeni bir versiyonunu duyurdu. Yeni model, standart modeldeki 512 GB'a kıyasla 1 TB depolama alanına sahip.

Duyurulan yeni Xbox Series S konsolu aynı zamanda 512 GB'lık modelden görsel olarak ayırt edilmesini sağlayacak uyumlu bir siyah kumanda ile tamamen siyah bir kaplamaya sahip.

1 TB Series S'in fiyatı 512 GB modelden 50 dolar daha fazla yani 349 dolar olacak. Konsol 1 Eylül'de satışa sunulacak.

Bethesda Temalı Yeni Kontrol Cihazı ve Kulaklık da Tanıtıldı

Daha fazla depolama seçeneğinin yanı sıra Xbox yeni bir kontrol cihazı ve kulaklığa da kavuşuyor. Bu yeni aksesuarlar, Bethesda'nın yakında çıkacak olan açık dünya aksiyon RPG oyunu Starfield ile iş birliği içinde tasarlandı.

Yeni kontrol cihazı kırmızı vurgularla beyaz ve gri bir renk düzenine sahip. D-pad altın renginde ve tetikler şeffaf.

Kontrol cihazının fiyatı 80 dolar, kulaklığın fiyatı ise 130 dolar. Her ikisi de bugünden itibaren satışa sunulmuş durumda.

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