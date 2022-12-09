Yeni Yılda Ehliyet Almanın Maliyeti Belli Oldu

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte pek çok hizmetin bedelleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Özellikle artan sınav ve harç bedellerine görünüşe göre sürücü kursları da eklenecek ve 2023 yılında ehliyet almak için gereken maliyet 10.000 TL'nin üzerine çıkacak.

2023 yılı ile birlikte sınav ve harç bedellerinin artması, ehliyet için gerekli maliyeti de etkiledi. Kursların eğitim masrafları ve sınav ücretleri sonrası 2023 yılı için ehliyet maliyeti 10.000 TL'yi aştı.

Şu anda 130 TL olan yazılı sınav harcının ardından 160 TL'lik direksiyon harcı ödenmekte. Kurs ücreti ise ortalama 7.000 TL.

2023 Yılında Ehliyetin Maliyeti 10.000 TL'yi Aşıyor

2023'te ise B sınıfı ehliyetin harcı 1.116 TL'den 2.489 TL'ye çıkacak. Bu da toplam maliyetin 10.000 TL'nin üzerine çıkacağı anlamına geliyor. A sınıfı ehliyet için ise harç ücreti 370 TL'den 825 TL'ye yükselecek.

Hâlihazırda ehliyet kurslarının ücreti valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kurslarını sağlayan şirketler tarafından belirleniyor olsa da belli başlı harç ücretlerinde mecburi artışlar yapılıyor. Ayrıca kursu sağlayan şirketler eğitim ücretini kendileri belirlediği için bu ücretler ilden ile değişkenlik gösterebiliyor.